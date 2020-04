“Nel Decreto del Ministero degli Interni di riorganizzazione di tutti gli uffici della Polizia di Stato d'Italia è previsto un considerevole aumento del personale del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano. Non si tratta di una misura locale ma un intervento di portata nazionale. Sarà aumentato considerevolmente l'organico, circa un terzo in più, ponendo a capo un primo dirigente. Faccio l’ennesimo plauso al Governo che ancora una volta recepisce le istanze dei cittadini. Ringrazio i Ministri e i Sottosegretari del Movimento 5 Stelle che tanto lavoro stanno facendo per dare risposte concrete e serie alla popolazione, in particolare in questo momento difficile per l’Italia e il Mondo intero a causa della Pandemia causata dal Coronavirus.

Questo è uno degli esempi che mi piace fare perché rappresentano il risultato di battaglie ad ampio respiro. Ogni volta che noi referenti territoriali solleviamo le problematiche del territorio, come la criminalità e altre situazioni a questa collegata, rappresentano elementi che contribuiscono a portare a decisioni come queste. Per quanto riguarda il decreto a cui ho fatto riferimento sopra, mancano ancora i dettagli specifici perché ancora non è stata elaborata la versione definitiva e non sono ancora ultimati. Un lavoro di gruppo (fra cui va ricordato anche quanto fatto, tra gli altri, dal sindacato “Les - Polizia di Stato”) al quale mi sono affiancata con una serie di richieste scritte ai nostri referenti al Governo e agli uffici competenti producendo anche un’interpellanza urgente condivisa da oltre cinquanta colleghi senatori pentastellati lo scorso luglio in cui sottolineai proprio come la carenza di personale nel tribunale e nella procura di Castrovillari contraddistinguesse anche le forze dell'ordine operanti nella zona. Avevo sottolineato come lavorare in queste condizioni risultasse davvero difficile con il personale negli uffici ridotto all'osso. In un territorio che da qualche mese annovera nel suo comprensorio Corigliano-Rossano, la terza città della Calabria per dimensione, e conta circa 300.000 abitanti, bisogna prevedere un aumento delle forze dell'ordine e, soprattutto, del personale nelle Procure e nei Tribunali. Il Governo oggi batte l’ennesimo colpo della sua presenza nella Sibaritide rispondendo anche alla mia richiesta”. Rosa Silvana Abate (M5S Senato)