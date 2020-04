Il sindaco di Crosia, Antonio Russo, ha emanato una nuova ordinanza, la numero 95, che prevede ulteriori misure per prevenire e contenere il Covid19. Intanto c’è da sottolineare che sono state prorogate le misure di contenimento fino a domenica 3 maggio, mentre riaprono le attività commerciali previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso con limitazioni d’orario. Permessi straordinari per i cittadini dei centri limitrofi dove non è possibile approvvigionarsi di beni essenziali. Continua a essere obbligatorio l’uso dei guanti e delle mascherine per tutti. Vediamo nei dettagli. Riaprono le attività consentite nel Dpcm del 10 aprile 2020 (allegati 1 e 2) tra cui i negozi di informatica, cartolerie, librerie, profumerie e vendita articoli di igiene personale, negozi di abbigliamento per bambini, ferramenta e lavanderie, che dovranno rispettare l’orario d’apertura dalle ore 8 alle 13.30 nei giorni feriali, mentre rimarranno chiusi la domenica e i festivi. Nei giorni feriali, inoltre, è prevista la vendita in forma itinerante, anche a posto fisso, di generi alimentari, solo per gli esercenti con residenza, domicilio o sede legale operativa nel comune di Crosia. Supermercati, ipermercati, minimercati e altri esercizi di vendita alimentari rimarranno aperti al pubblico dalle ore 8 alle ore 18.30 da lunedì a sabato, mentre rimarranno chiusi alla domenica e nei giorni festivi. Le edicole potranno lavorare mezza giornata (dalle 8.30 alle 13.30) anche nei giorni festivi. Mentre le farmacie rispetteranno il normale calendario di apertura. Nei giorni feriali, inoltre, è consentita la consegna a domicilio di cibi e bevande da asporto (i fattorini dovranno essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale). Nell’ordinanza del sindaco, inoltre, è consentito l’approvvigionamento di beni di prima necessità a tutti i cittadini dei centri limitrofi (fatte salve le prescrizioni previste dal Dpcm del 10 aprile ed esclusi gli utenti provenienti dai comuni sottoposti a isolamento con ordinanza del Presidente della Regione Calabria) i quali, nel caso in cui non fosse possibile nei loro territori, potranno recarsi all’interno del comune di Crosia, muniti di autocertificazione.