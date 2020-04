Un drappo, lungo più di otto metri, simboleggiante i colori dell’Italia è stato esposto sulla parete della Delegazione comunale di Mirto. Rimarrà lì per tutta la durata dell’emergenza rappresentando per tutti la forza che in queste settimane difficili sta affrontando il Paese, da Nord a Sud, nell’affrontare una guerra difficile contro un nemico invisibile. L’esposizione è stata caratterizzata da una cerimonia presieduta dal sindaco di Crosia Antonio Russo. Ad accompagnare il Primo cittadino anche gli assessori Giovanni Greco, Paola Nigro ed Emilio Cinelli, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Russo e il presidente di Federimprese Calabria Claai, Francesco Beraldi. Il Tricolore della speranza è stato issato dagli operai della squadra di manutenzione del Comune e a onorare i colori dell’Italia c’erano anche i Carabinieri della locale stazione di Mirto, gli agenti della Polizia locale, i volontari dell’Anta e della Croce rossa italiana – Comitato di Mirto Crosia. “Esprimo sentito ringraziamento – ha commentato il sindaco Russo – al presidente di Federimprese Calabria Claai, nonché nostro concittadino d’origine, Francesco Beraldi, che attraverso la sua associazione ha fornito nei giorni scorsi un quantitativo sufficiente di mascherine in dotazione agli uffici comunali e oggi anche questo imponente drappo tricolore che campeggerà sulla facciata della delegazione comunale e che vorrà essere per i cittadini un punto di riferimento di sicurezza e speranza”. La grande bandiera è stata interamente cucita a mano da Sabina Iodice, dell’azienda associata Federimprese, Karisma di Nicola Zicchillo. Questi ultimi, sempre su commissione di Federimprese Calabria Claai, hanno contribuito alla creazione di ulteriori 250 mascherine che sono state consegnate al Comune di Crosia. Intanto nella cittadina ionica la macchina della solidarietà continua a far registrare una partecipazione sorprendente. E non solo da parte dei singoli cittadini. Sono tantissime, infatti, le aziende del territorio che in queste ore stanno partecipando alla maratona di solidarietà, promossa dall’Amministrazione comunale, e che stanno portando nelle dispense della Protezione civile tantissimi beni di prima necessità: dall’olio ai latticini, dall’acqua al pane per finire a tanti prodotti da scaffale, che saranno consegnati con i pacchi alimentari della spesa solidale.