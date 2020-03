Siamo soddisfatti che la Calabria abbia finalmente una nuova giunta. Ci auguriamo che sin dalle prossime ore si possa vedere un’azione incisiva in tutti i settori cardine della nostra Regione, messi ancor più a dura prova negli ultimi tempi dal virus che oramai dilaga su tutto il territorio nazionale. La Calabria necessita di una squadra di governo in grado di dare indicazioni chiare e supporto a tutti i cittadini e alle imprese locali. “Le scelte effettuate dall’On. Santelli - sottolinea Camillo Nola, Presidente di Confcooperative Calabria - sembrano orientate a dare risposte in tempi brevi e, pertanto, mi auguro possano essere garanzia di azioni concrete a fronte delle impellenti necessità della popolazione calabrese. Il mondo della cooperazione, anche in questo delicatissimo momento, sta dimostrando la sua operosità e resilienza e per tali ragioni auspico che si possa discutere al più presto con la nuova Giunta di come rilanciare l’economia locale. Da parte nostra c’è massima disponibilità al dialogo e apertura verso le proposte che ci perverranno, del resto questo momento difficile insegna che le grandi problematiche si superano solo e soltanto cooperando. All’Onorevole Santelli e a tutti i nuovi Assessori volgo il mio più sincero augurio di buon lavoro.”