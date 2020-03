Emergenza Coronavirus, fino a sabato 4 aprile gli uffici comunali garantiranno il regolare servizio, ma per contenere eventuali rischi di contagio e la diffusione epidemiologica, l’accesso sarà monitorato e consentito solo su appuntamento telefonico o via mail. È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza ribadendo che in aderenza alle prescrizioni e agli obblighi previsti e integrati dal Governo Nazionale e dalla Regione Calabria in queste ore, a tutti è richiesto un comportamento responsabile vista l’emergenza in atto. #Iorestoacasa non è una facoltà ma un imperativo – sottolinea – al quale dobbiamo attenerci con rigore, scrupolo e serietà. I numeri e la mail da contattare per ottenere un appuntamento con gli uffici comunali sono 0983/63005, 983/63183 comunedicaloveto@virigilio.it.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ricordare le misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ieri, mercoledì 11.

Da giovedì 12 e fino al 25 marzo 2020, dovranno restare chiusele attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Chiudono anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.