“Il gruppo consiliare Pd Regione Calabria prende atto della richiesta della Presidente della Giunta Regionale, On.le Jole Santelli, di rinviare a data da destinarsi la prima seduta dell’Assemblea Legislativa che era in programma per oggi, lunedì 9 marzo.

In questo momento di crisi di emergenza che sta vivendo il Paese e che rischia seriamente di travolgere anche la nostra regione,– si legge testualmente in una nota a firma del capogruppo Mimmo Bevacqua - non possiamo che convenire sulle ragioni di tutela della salute pubblica.

Accantoniamo, pertanto, qualsivoglia considerazione di natura più strettamente politica sulle eventuali difficoltà di composizione dell’esecutivo regionale che siano potute intervenire nella proposizione della richiesta di rinvio. Tali difficoltà, naturalmente, si sarebbero pubblicamente palesate in concomitanza con l’elezione del presidente dell’Assemblea Legislativa.

Viviamo con piena responsabilità il tempo dell’unità istituzionale.

Accogliamo, inoltre, concordemente l’odierna ordinanza n.3 mediante la quale la Presidente Santelli impone la quarantena obbligatoria a quanti, provenienti da zone a rischio epidemiologico, arrivino in Calabria o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni.

Invitiamo i Prefetti e tutte le Autorità preposte a farne rispettare in maniera rigorosa i contenuti e facciamo appello a tutti i cittadini affinché collaborino in maniera puntuale e responsabile.

Tutti insieme, nessuno escluso, dobbiamo comprendere la gravità del momento e agire di conseguenza; soprattutto in ragione degli effetti che, altrimenti, potrebbero manifestarsi sulle già ridotte capacità delle strutture sanitarie calabresi.

Giocare a fare i furbi, servirebbe soltanto a ingannare e mettere in pericolo sé stessi e i propri cari con le proprie stesse mani. Dimostriamo di essere cittadini maturi”.