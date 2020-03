Svolta, presso il palateatro comunale “G. Carrisi” di Mirto, la cerimonia di premiazione della settima edizione del concorso parrocchiale contro il bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa è stata pianificata dalla locale parrocchia “San Giovanni Battista”, guidata da don Giuseppe Ruffo, con la collaborazione del Comune di Crosia, dell’Istituto comprensivo cittadino, dell’Istituto tecnico economico e Liceo Scientifico di Mirto, nonché del Liceo delle Scienze umane “San Pio X” di Rossano, della Società italiana di Sociologia – Sezione Calabria, dello Studio di Sociologia Iapichino e dell’Age, Associazione genitori – Sezione Jonio cosentino. “In campo per dare un calcio al bullismo”, è stato questo il tema dell’edizione 2020 del concorso contro un fenomeno che continua a far parlare di sé. L’attività è stata rivolta a tutti i ragazzi e giovani del luogo. Ampia la partecipazione. Tanti “concorrenti”. Prevalentemente lavori di gruppo, anche se non è mancata qualche proposta individuale. La cerimonia di premiazione è stata seguita da una folta e interessata platea. Durante la manifestazione, coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Paola Nigro e hanno lanciato un messaggio di sensibilizzazione contro il bullismo, don Gianluca Coppola, parroco di Portici (Napoli), i dirigenti scolastici Rachele Anna Donnici e Maria Antonietta Salvati e i docenti dell’Ite – Liceo scientifico di Mirto e dell’Istituto Industriale di Rossano. Tutti i lavori realizzati dai ragazzi sono stati lodevoli, ma come ogni concorso, si sa, c’è sempre una classifica da stilare. L’arduo compito è toccato al parroco, don Giuseppe Ruffo. Al primo posto si è classificato il plesso “Via dell’Arte” del Comprensivo di Mirto, vale a dire, la scuola dell’infanzia (che nel ballo “Abbracciami anche tu” ha coinvolto i piccoli alunni e le loro mamme) e le classi V A e V B della primaria. Al secondo posto il plesso “Via del Sole” (infanzia e primaria) del Comprensivo di Mirto , mentre terzi classificati sono risultati gli studenti dell’Istituto tecnico Industriale di Rossano. Menzioni speciali sono state attribuite: alla scuola secondaria di primo grado e alle classi V A e V B di Sorrento del Comprensivo di Mirto; al Liceo delle Scienze umane “S. Pio X” di Rossano e all’Istituto tecnico economico - Liceo scientifico di Mirto. “È stata un’occasione favorevole – ha commentato in chiusura don Ruffo – per mettere in atto le proprie idee e urlare in maniera corale uno no al bullismo e cyber-bullismo, fenomeni negativi che si stanno radicando nella società”.