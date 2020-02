Il responsabile del Settore tecnico del Comune di Crosia, Luigi Lepera, ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura, per due giorni, domani e dopodomani (28 e 29 febbraio) dei vari plessi dell’Istituto comprensivo di Crosia Mirto, dislocati nel territorio comunale della cittadina ionica. La decisione è stata presa allo scopo di eseguire un’accurata disinfezione di tutti gli ambienti dell’Istituto comprensivo. I plessi interessati saranno Via dell’Arte (scuola dell’infanzia e scuola primaria), Plesso Via del Sole (scuola dell’infanzia e scuola primaria), Plesso di Sorrenti (scuola dell’infanzia e scuola primaria), plesso Piazza XIII Marzo (scuola primaria) Plesso Via della Scienza (scuola secondaria di primo grado, con annesse le 5 classi attualmente dislocate presso l’Ite). Il dirigente scolastico della scuola interessata, Rachele Anna Donnici, dal canto suo, attraverso una propria comunicazione rivolta alle famiglie degli alunni, al personale della scuola e alle autorità competenti, nell’informare della chiusura dell’istituzione scolastica, nei giorni su indicati, ha evidenziato che tranne diverse disposizioni da parte del Comune di Crosia, le attività didattiche riprenderanno normalmente il prossimo lunedì 2 marzo. Antonio Iapichino