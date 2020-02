Investire sulla valorizzazione del patrimonio storico, identitario ed enogastronomico e porre la promozione della bellezza dei paesaggi e della biodiversità agroalimentare al centro dell’agenda politico istituzionale, rappresenta oggi la vera leva strategica sulla quale regioni e comuni possono e devono costruire il rilancio dell’attrattività turistico-internazionale dell’Italia. In questa sfida centri storici ed entroterra del Meridione rappresentano un valore aggiunto.

È quanto dichiara l’agrichef Enzo Barbieri che ha consegnato alla neo Presidente della Regione Calabria Jole Santelli il Piatto del Buon Ricordo, dedicato allo speciale Cinquantesimo anniversario, nel 2019, dell’esperienza imprenditoriale e familiare Barbieri.

Rinnovando alla Governatrice e alla Giunta in corso di costituzione gli auguri di buon lavoro, Barbieri coglie l’occasione per ringraziare il patron della Casa dell’Aviatore Stefano Murace per l’ospitalità insieme ad Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia del peperoncino, Antonio Barlotta, responsabile dell’Accademia a Roma ed il Sindaco di Diamante Ernesto Magorno per l’invito e per averlo coinvolto ancora una volta in questa esperienza emozionante di promozione della Calabria bella ed autentica. – Erano presenti insieme alla Presidente Santelli, tra gli altri, anche il Ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, numerosi componenti della Commissione agricoltura del Senato, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, Raffaele Cannizzaro, già Prefetto di Cosenza, l’orafo crotonese Gerardo Sacco, il colonnello Francesco Ferace, già comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza e, tra gli altri, il Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, il Sindaco di Cassino Enzo Salera e la Senatrice calabrese Fulvia Caligiuri.

Chiamato a raccontare i sapori d’inverno per l’evento promosso dall’Accademia Italiana del Peperoncino, sin dalle prime settimane del nuovo anno, Barbieri ha ripreso il suo giro per la Penisola, protagonista ed ambasciatore nel Made in Calabria in eventi, fiere e manifestazioni culturali ed enogastronomiche.

Gli zafarani cruschi, le cipollizze a rosetta, gli affettati ed i formaggi dei Parchi, l’insalata di funghi cardoncelli, le conserve in olio extravergine d’oliva, come la portulaca, i carciofini selvatici, i peperoncini ripieni, le olive ammaccate, i pani cavati con giambotte di broccoli e salsiccia e cipollizze e patate, la cipolla di Tropea caramellata e in agro. Sono, queste, le ricette della memoria e della tradizione proposte come antipasto dall’agrichef Barbieri. Come primi sono stati presentati la zuppa contadina con il fagiolo poverello di Mormammo, le cicorie selvatiche, le striscioline di cotenna e la salsiccia mmuttadedda e ancora il riso di Sibari con cardoncelli, zafferano di Cassano Jonio e maialino nero; paccheri Pirro con ‘nduja e pomodorini di montagna. Nervetti di maiale soffritto con zuppa di verza dolce e peperoncino, è il secondo servito agli speciali ospiti. La nota dolce è stata rappresentata dai bocconcini di fichi di Colavolpe, dalle crostate della tradizione preparate con la farina della macinata a pietra, le conserve e le noci biologiche e dalle scalette del buon augurio. Vino Librandi, Passito di Casa Barbieri e digestivi di Casa Moliterno ad accompagnare il pasto.

Il Piatto del Buon Ricordo consegnato alla Santelli, è tra quelli ricercati dai collezionisti di emozioni che aderiscono al sodalizio dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo. 1969-2019, si impreziosisce di queste significative date il piatto di ceramica che viene dato in dono a chi degusta il Menu del Buon Ricordo e che ad Altomonte, da Barbieri, è rappresentato dalla ricetta degli involtini di suino nero all’arancia.