Il professor Pasquale Filippelli, fondatore e presidente del "Centro studi e ricerche tessili", originario di Bocchigliero, ma residente a Mirto Crosia da circa 40 anni, ha ottenuto un’altra soddisfazione di carattere professionale. Il noto esperto tessile e studioso di coloranti e fibre naturali ecosostenibili, è stato chiamato a Roma dalla prestigiosa casa di moda Fendi per una consulenza riguardante le caratteristiche e la storia di alcune antiche fibre tessili che ancora oggi si producono in Calabria. All'incontro era presente anche il Vincenzo Bossio di titolare dell’omonima e antica fabbrica tessile di Calopezzari, nella quale struttura Filippelli utilizza gli impianti per fare ricerche. “Sono stati creati campioni di tessuti molto significativi e particolari, a impatto ambientale quasi nullo e privi di alcun danno per l'uomo. Questi campioni – ha spiegato Filippelli - corredati da specifiche tecniche e breve storia della tessitura locale, sono stati molto graditi e apprezzati dai dirigenti e stilisti della Casa Fendi, i quali hanno anche espresso volontà di venire a visitare le realtà artigianali presenti in Calabria”. Purtroppo “ non è possibile specificare i dettagli dell'incontro per ovvi motivi di privacy e strategie aziendali, ma – ha assicurato il professore Filippelli - se dovesse concretizzarsi una collaborazione di ricerca e produzione tra Fendi, Filippelli e Bossio, si aprirebbero certamente nuove prospettive di rivalutazione e ripresa produttiva del nostro artigianato tessile”. Antonio Iapichino