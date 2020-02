La necessità di interloquire e confrontarsi, non solo con e fra gli adulti, ma soprattutto con i giovani, allo scopo di prevenire ogni forma di violenza nei rapporti interpersonali. Partendo da questi presupposti, nella parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto-Crosia è stato strutturato lo “Sportello di ascolto anti-bullismo “Pier Giorgio Frassati”. Il nome è stato scelto dal parroco don Giuseppe Ruffo e dai suoi giovani animatori. È nato così <<uno spazio dinamico, informale di condivisione e di supporto su quello che è diventata – ha commentato don Ruffo, quotidianamente impegnato nel sociale nella sua triplice veste di docente, parroco e vicario foraneo di Longobucco - una vera e propria emergenza sociale, nonostante nel nostro territorio non ci siano fenomeni così eclatanti>>. Durante un’apposita cerimonia, alla presenza di un folto pubblico, è stato evidenziato che lo sportello di assistenza gratuita è il frutto di una collaborazione dello stesso parroco con figure specializzate, vale a dire, Antonio Iapichino, sociologo e giornalista – referente per la Calabria della Società italiana di Sociologia - Federica Celestino, psicologa, Dario Iurlaro, maresciallo dei Carabinieri, Giusy Scattarella docente, e Tina Passariello, educatrice. L’obiettivo della struttura è offrire ascolto, assistenza e aiuto a ragazzi e genitori e a tutti coloro che cercano risposte e vogliono essere aiutati su tale fenomeno. Ovviamente lo sportello non mette a disposizione solo un gruppo di persone competenti, ma anche la sede, un luogo idoneo per accogliere tutti. Gli incontri avverranno, in un ambiente riservato dell’oratorio parrocchiale “San Giovanni Battista”, dove tutti avranno la possibilità di sentirsi a proprio agio e ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno. La presidente diocesana dell’Azione cattolica, Achiropita Calarota, durante la cerimonia di inaugurazione ha tracciato la figura del Beato Piergiorgio Frassati, un giovane dell’Azione cattolica, nato nel 1901 a Torino. Secondo Frassati – ha detto la presidente Calarota “vivere senza fede non è vivere ma vivacchiare”. Sull’importanza dello sportello anti-bullismo hanno espresso un giudizio positivo anche il dirigente scolastico del Comprensivo locale, Rachele Donnici “Ai ragazzi stiamo regalando una società fatta di ‘nulla’, spesso strutturata sulla superbia. Offriamo loro ascolto e tempo”. Anche il sindaco di Crosia, Antonio Russo, si è congratulato sull’iniziativa: “Nella società ci sono tanti pericoli per i ragazzi, quindi, il bisogno di fare sinergia. Che ben vengano queste strutture deputate all’ascolto”.