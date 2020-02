Cultura del libro ed educazione alla lettura, stimolare soprattutto i più piccoli a superare il concetto di biblioteca come mero archivio di testi e volumi; invogliarli a frequentarla come spazio creativo, luogo di scambio e crescita. E perché no?! di inclusione sociale e rigenerazione urbana.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis esprimendo soddisfazione con il Sindaco Flavio Stasi per il riconoscimento che fa di Corigliano-Rossano l’unica città in Calabria ad essere stata finanziata dalla Fondazione con il SUD e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nell’ambito del bando Biblioteche e Comunità.

Biblioteca, un porto aperto alle culture. È, questo, il nome del progetto che rientra tra gli 11 selezionati sul territorio nazionale. È realizzato in partnership con CSC Credito Senza Confini (capofila), Torre del Cupo e Idee in Movimento.

Oltre alle due biblioteche comunali il progetto include anche quella delSeminario Arcivescovile.

Riqualificazione delle biblioteche come poli culturali; maggiore accessibilità anche agli stranieri residenti sul territorio. Le biblioteche saranno trasformate, in una prospettiva di rigenerazione urbana, in luoghi aperti alle culture valorizzando il territorio e le sue differenze.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una biblioteca on the road che sosterà nelle piazze del paese offrendo la possibilità di prendere libri in prestito secondo la metodologia del book crossing. La biblioteca itinerante raggiungerà anche gli ospedali della città e le case di riposo per anziani. Il camper proporrà anche la biblioteca vivente fatta di persone disposte a scendere in piazza per raccontare le loro storie di vita facendo leva sulla curiosità di passanti e turisti.