Gli studenti di quinta dell’Ite, Istituto tecnico economico di Mirto Crosia, guidato dal dirigente scolastico Sara Giulia Aiello, hanno incontrato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Rossano, il capitano Carlo Alberto Sganzerla. L’iniziativa che, fra l’altro, ha consentito di inculcare nei ragazzi il rispetto leggi, far comprendere il significato delle regole e il loro valore, ha avuto una funzione socio culturale: offrire degli input agli alunni per quanto attiene l’orientamento in uscita. Proprio a tale scopo, infatti, la scuola ha inteso organizzare una ricca serie di incontri con quanti, nell’ambito universitario e del mondo del lavoro, possono contribuire a chiarire agli allievi lo scenario post-diploma. E in tale contesto, anche l’Arma dei Carabinieri ha dato il suo contributo, attraverso chiarimenti offerti dal comandate Sganzerla. Dopo i saluti della dirigente Aiello, che ha fortemente voluto l’incontro e per la quale <<queste giornate di confronto con il mondo universitario e lavorativo sono importantissime, perchè mirano a creare una sempre maggiore continuità tra scuola superiore, università e lavoro>>, il Capitano Sganzerla ha illustrato agli alunni le opportunità lavorative e di formazione in seno all’Arma dei Carabinieri. L’Ufficiale ha tracciato un profilo storico-sociale della Benemerita, sottolineando l’importante ruolo svolto dai Carabinieri in una società in continua evoluzione, nonché i percorsi che permettono l’accesso a questa nobile professione. Tre i percorsi disponibili per i giovani che intendono accedere ai test di ammissione, a seconda del grado di competenza del profilo richiesto: Ufficiale, Maresciallo e Carabiniere. Il primo, articolato in più prove, consente di accedere alle prestigiose Accademie per gli Ufficiali di Modena e di Roma, all’interno delle quali è possibile proseguire gli studi universitari, grazie ai protocolli sottoscritti con importanti atenei italiani. Il secondo percorso, per i Marescialli, prevede sempre una serie di test, ma con un grado di difficoltà minore rispetto al percorso Ufficiale, al termine del quale gli aspiranti entrano nella Scuola Marescialli di Firenze e possono proseguire gli studi universitari triennali ed eventualmente possono accedere anche alla Laurea Magistrale. Il terzo percorso per Carabinieri, consta in una serie di test mirati a un tipo di formazione sulle competenze quotidiane che un carabiniere deve dimostrare su un territorio. L’ufficiale che ha trattato inoltre, con l'autorevolezza necessaria, le tematiche proposte ha stimolato testimonianze e domande da parte dei giovani interlocutori che, molto coinvolti, hanno dimostrato di aver intrapreso un significativo percorso di crescita, rendendosi protagonisti anche attraverso la partecipazione attiva. Molti e interessanti infatti i quesiti posti dagli allievi, ai quali il Capitano Sganzerla ha risposto con linguaggio chiaro ed esaustivo, avvalendosi anche di proiezioni video. L’Ufficiale ha sottolineato, inoltre, l’importanza dello studio, della comunicazione efficace e della diffusione della cultura, senza tralasciare la conoscenza approfondita delle lingue.