Il Carnevale di Castrovillari ha origini che risalgono alla prima metà del '600 allorquando venne diffusa la storia di “Organtino” - farsa dialettale di Cesare Quintana - proprio in occasione dei riti carnascialeschi. Farsa rappresentata presso il Comune di Castrovillari nel febbraio del 1635. Grazie alla sua storia il Carnevale di Castrovillari è stato riconosciuto a pieno titolo dal MIBACT tra i carnevali di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento etc. e dal Touring Club tra i dieci carnevali più belli d’Italia, riscontrando grande successo anche oltre i confini nazionali. L’evento carnascialesco, alle falde del Pollino, nasce nel 1959 grazie all’intuizione del professore Vittorio Vigiano che diede vita alla prima edizione. In quell'anno in realtà si ufficializzava una tradizione di festeggiamenti e sberleffi consolidata da secoli e che va sotto il nome di "I mmasckarate". La manifestazione, giunta alla 62 edizione, organizzata dalla Pro Loco di Castrovillari, Presidente Eugenio Iannelli, (riconfermato alla guida dell’Ente per il prossimo quinquennio); Direzione Artistica Gerardo Bonifati, porta alle falde del Pollino migliaia di turisti che nei giorni dell’evento e soprattutto in quelli “clou” (grande sfilata composta da oltre 2000 figuranti, galà del folclore e falò di Re Carnevale), partecipano alla manifestazione provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalle Regioni limitrofe. E’ questo il Carnevale di Castrovillari. Un evento nell’evento, dove gruppi mascherati e carri allegorici si miscelano al folklore con il Festival Internazionale che termina con il “Gran Galà”. Centinaia le persone che lavorano alacremente per mesi e mesi per la realizzazione dei costumi e dei carri allegorici. Le case dei cittadini diventano veri e propri laboratori artigianali, dove le stoffe e gli altri materiali prendono forma e consistenza. Ma nel complesso l’evento determina, inoltre, un corposo e virtuoso indotto economico che sostiene una rilevante crescita del tessuto produttivo dell’intero territorio. Un indotto notevole per Castrovillari e per le attività commerciali che registrano il tutto esaurito con locali, “amici del Carnevale”, che deliziano i palati dei turisti con specialità tipiche della tradizione carnascialesca. Tradizione vissuta appieno durante le “serenate tradizionali” ovvero la “Sirinata d’a Savuzizza”, uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici del Carnevale di Castrovillari, che si tiene il giovedì grasso e riprende l’antico rituale carnascialesco castrovillarese delle “Mascherate”. Ma il Carnevale di Castrovillari è anche cultura con il “Focus” di approfondimento dapprima incentrato su nazioni estere e oggi su regioni italiane. Quest’anno sarà la Basilicata. Uno dei più grandi eventi invernali calabresi sostenuto dall’Amministrazione Comunale, Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Parco Nazionale del Pollino, BCC Mediocrati, Gas Pollino, MIBACT, F.I.T.P., IOV, UNPLI, e da numerosi sponsor privati. Una Festa nella Festa che rilancia espressività e fantasia della gente del Pollino per come ha saputo rendere, senza interruzioni per oltre 60 anni, un appuntamento ormai caratterizzante questo periodo dell’anno. Un’eredità che si arricchisce ininterrottamente di raffigurazioni proprie che prendono vita grazie ad una libera partecipazione che qui è storia e cultura oltre che sensibilità e trasporto per l’esistente e le proprie radici. Un momento vissuto tra le tante opportunità d’intrattenimento, spettacolo e coinvolgimento per un patrimonio comune trasmesso dall’amore per la propria Terra.

DATE DA METTERE IN AGENDA

DOMENICA 16 Febbraio 2020

VI Galà delle Scuole

Elezione Madrina del Carnevale di Castrovillari

LUNEDI’ 17 Febbraio 2020

Scuole di Danza a confronto I serata

MARTEDI’ 18 Febbraio 2020

Scuole di Danza a confronto II serata

MERCOLEDI’ 19 Febbraio 2020

Danza a confronto III serata

GIOVEDI’ 20 Febbraio 2020

Incoronazione Re Carnevale e consegna delle Chiavi della Città.

XIX Concorso per Serenate Tradizionali “Gianni Francomano”

VENERDI’ 21 Febbraio 2020

“Fanciullo e Folklore”. Raduno di gruppi folklorici per bambini

DOMENICA 23 Febbraio 2020

Carnevale dei Bambini “ Parata della gioia”.

Sfilata dei Gruppi Mascherati, Carri Allegorici e Gruppi Folklorici

LUNEDI’ 24 Febbraio 2020

Gran Galà del Folklore.

MARTEDI’ 25 Febbraio 2020

Sfilata dei Gruppi Mascherati, Carri Allegorici e Gruppi