In occasione del congresso nazionale, Nicola Abruzzese, presidente del circolo Legambiente “Nicà” di Scala Coeli è stato eletto nel Consiglio nazionale di Legambiente, il cosiddetto “parlamentino del cigno verde” organo deliberativo della più nota associazione ambientalista italiana erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni Settanta. I componenti del neocostituito consiglio avranno il compito di definire gli obiettivi politici e organizzativi di Legambiente nazionale, oltre che convocare eventuali congressi straordinari. “Sono davvero onorato per questa nomina ed elezione al Consiglio nazionale – ha commentato Abruzzese - anche perché è un prezioso riconoscimento del grande lavoro fatto dal nostro circolo in questi due anni e mezzo”. Un riconoscimento che il presidente Abruzzese ha esteso “a tutti i soci e al territorio”. Allo stesso neo consigliere nazionale non sono mancate parole di ringraziamento verso tutti i volontari “che hanno permesso con la loro presenza e impegno di raggiungere questo importante obiettivo”. Da qui, il bisogno oggettivo di proiettarsi nel futuro. “Dobbiamo essere sempre più presenti nelle problematiche territoriali che riguardano l’ambiente – ha concluso Abruzzese - e continuare a operare nel sociale per proteggere e valorizzare la grande bellezza ambientale e culturale del territorio del basso Jonio cosentino e dell’alto crotonese”.