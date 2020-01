Una manifestazione sobria, ma capace di trasmettere una serie di input al numeroso pubblico presente. L’opportunità di poter esprimere, attraverso l’immagine, la bellezza e l’eleganza femminile. Mediante un’azione sinergica di varie professionalità, sono stati creati i presupposti per far veicolare, tramite le fotografie, il fascino dei gioielli indossati da dodici modelle della provincia di Cosenza. L’iniziativa è rientrata nell’ambito delle manifestazioni natalizie di Mirto Crosia. Un’azione dinamica che ha formalmente concluso il ventennale, avviato a dicembre 2018, per celebrare i venti anni insieme con la Gioielleria Kreusa. Come si ricorderà nella cerimonia di apertura, nel 2018, presso il palateatro comunale “G. Carrisi” di Mirto Crosia, pianificata dall’Associazione “La Calabria nel cuore”, in sinergia con la stessa gioielleria Gioielleria Kreusa di Mirto Crosia, con la conduzione del regista e attore Gianpiero Garofalo, sono stati premiati tre crosioti eccellenti, vale a dire Rachele Donnici, attuale dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Crosia Mirto, Salvatore Mazzei, docente di musica nelle scuole statali, direttore dell’Orchestra di fiati “G. Puccini” di Mirto Crosia e direttore dell’Istituto “Donizetti” della stessa cittadina ionica ed Eugenio Madeo, medico pediatra in quiescenza. La cerimonia ha ottenuto una grande eco a livello regionale. Nell’arco dell’anno non sono mancate altre iniziative pubbliche, fra cui interessanti e ammirevoli sfilate sul lungomare “Centofontane” di Mirto. La struttura crosimirtese, guidata da Immacolata Salerno e Giuseppe Tordo, inoltre, ha partecipato a varie iniziative di carattere sociale.

A dicembre 2019, nella centralissima piazza Dante di Mirto, per chiudere i festeggiamenti del ventennale dalla nascita della Gioielleria Kreusa, è stato presentato il nuovo calendario 2020. Un apposito evento, è stato condotto dallo showman Giuseppe Greco. 20 anni di attività della “Gioielleria Kreusa Srl” di Mirto Crosia. L’azienda creata da Immacolata Salerno e suo marito Giuseppe Tordo, negli anni è stata arricchita dalla presenza attiva del giovane figlio, l’ormai affermato orafo Domenico Tordo.

Le modelle che hanno posato per il calendario sono tutte ragazze della provincia di Cosenza. Sono state scelte attraverso apposita votazione via web. 12 ragazze per 12 mesi: Rosalba Santoro (gennaio), Maria Rosaria Greco (febbraio), Trecy Paternò (marzo), Francesca Simari (aprile), Vanessa Via (maggio), Michela Fullone (giugno), Denise Rebecchi (luglio), Francesca Grano (agosto), Susanna Graziano (settembre), Luana Campana (ottobre), Arianna Talarico (novembre) e Fabiola Cetera (dicembre). Nel corso della manifestazione di presentazione, a ogni singola modella il maestro orafo Domenico Tordo, autore del gioiello “La Calabria nel cuore”, ha consegnato un cadeaux in ricordo della serata e della piacevole “avventura” vissuta per la preparazione del calendario Kreusa 2020. Durante la cerimonia Immacolata Salerno ha evidenziato che si tratta di “un calendario all’insegna della vita. Ragazze – ha aggiunto – che valorizzano il nostro territorio”. Domenico Tordo ha sottolineato, invece, che una valida equipe ha lavorato alacremente per realizzare un ottimo prodotto.