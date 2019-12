Crotone ha il suo nuovo Vescovo, mons. Angelo Raffaele Panzetta, il prossimo 5 gennaio prenderà possesso dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Per questo storico evento, la Chiesa crotonese, ha voluto fare dono al suo nuovo Presule del Pastorale, un’opera commissionata e realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Il Pastorale è stato consegnato in occasione dell’ Ordinazione Episcopale, avvenuta venerdì 27 dicembre a Martina Franca, alla presenza degli Arcivescovi e dei Vescovi delle regioni ecclesiastiche di Puglia e Calabria e tanti fedeli giunti anche da Crotone per conoscere il loro nuovo Vescovo. Un'opera molto particolare, realizzata interamente a mano in argento 925° in cui sono raffigurati diversi elementi ricchi di significato: La Spiga di grano, simbolo di rinascita e segno di speranza per il futuro; L'uva con foglie di viti, segno della nuova vita e le Foglie di ulivo, che rappresentano la giustizia e la sapienza. Elementi che, oltre ad avere un grande significato per tutti i cristiani, sono caratterizzanti del nostro territorio. Nella parte superiore del Pastorale è stata inserita la scultura del Buon Pastore, realizzata con il sistema della fusione a cera persa mentre nella parte inferiore è presente, sempre in rilievo, lo stemma del nuovo Arcivescovo, la raffigurazione della Madonna di Capocolonna, Patrona dell’Arcidiocesi di Crotone - S. Severina e Santa Anastasia, Patrona di Santa Severina. La comunità crotonese accoglierà Monsignor Panzetta il prossimo 5 gennaio, giorno in cui inizierà di fatto il suo mandato da Arcivescovo della Diocesi di Crotone - Santa Severina. Il Presule, 53 anni, fino a poco tempo fa era il Preside della Facoltà Teologica Pugliese e succede a Monsignor Domenico Graziani, che ha retto la chiesa crotonese per tredici anni. “Dopo aver realizzato il Pastorale per i precedenti Vescovi di Crotone, S. E. Andrea Mugione e Domenico Graziani - commenta Affidato - per me è stato un privilegio aver ricevuto l'incarico dall’Arcidiocesi di Crotone - Santa Severina per la realizzazione del Pastorale per l’Arcivescovo Panzetta. Nei prossimi giorni il nuovo Pastore della Chiesa crotonese prenderà possesso della Diocesi e siamo pronti ad accoglierlo con grande entusiasmo”. Altre opere realizzate e commissionate dal Capitolo Cattedrale di Crotone e dalla comunità di Santa Severina al maestro orafo Michele Affidato verranno consegnate il 6 gennaio in occasione della prima Messa a S. Severina e del Pontificale dell’Epifania in Duomo a Crotone.