Trecentesimo appuntamento a “La citta’ della musica” giunta alla sua XV edizione. Prosegue con il vento in poppa la prestigiosa kermesse della sibaritide, ideata dal M. Giuseppe Campana, portando in giro nei suoi principali attrattori culturali le perfomance dei migliori musicisti del territorio ed oltre. Appuntamento in agenda per gli appassionati della buona musica per domenica 29 Dicembre, alle ore 19, presso lo storico Teatro Amantea Paoellla nel centro storico bizantino dell’area urbana di Rossano, per l’esibizione al pianoforte dalla giovanissima e talentuosa pianista rossanese Flora Campana in un ensemble unico con l’Orchestra da Camera “O. Stillo” diretta dal M° Fernando Romano, nel quale interpreteranno il Concerto per Pianoforte ed Orchestra 467 di Mozart, per la prima volta nella storia corissanese. L’ingresso al concerto è libero. Considerato i pochi posti a disposizione si raccomanda di prendere posto 10 minuti prima dell’inizio del concerto.

Flora Campana nata a Rossano il 13 maggio 2001, inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque presso il Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. Dal 2012 studia pianoforte presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza nella scuola pianistica del Maestro Angelo Guido. Attualmente frequenta l’ultimo anno del Diploma accademico di primo livello. Ha partecipato a numerose manifestazioni pianistiche tra cui: Concerto di Natale 2012, organizzato dalla Scuola Civica “Ada Campagna” di Mendicino; Premio “Cecilia Pisano” 2012 presso Pietrapaola (CS) in cui ha ottenuto il primo premio assoluto; Musica e Poesia - Rossano – 2012- 2013-2014. Si è esibita inoltre nella prestigiosa sede del museo del Codex Purpureus Rossanensis, nel salone degli specchi del Castello ducale di Corigliano (CS) e in altre importanti sale dell’intera provincia di Cosenza. Ad aprile 2017 si è esibita in due concerti all’estero: Sanctuary of Richmond Hill Presbyterian Church - Richmond Hill - Toronto - (Canada) e Museu Nogueira da Silva – Braga - (Portogallo). Nel di luglio 2017 ha tenuto il concerto finale de “La Città della Musica” XII ed. Rossano (CS). Ha partecipato per due anni, come allieva effettiva alla Master Class di pianoforte tenuta dal M° Pipa e successivamente a Master Class con i Maestri Marvulli e Rivera.

ORCHESTRA DA CAMERA “O.STILLO”

Gruppo strumentale costituito dalla Società Beethoven allo scopo di dotare la Provincia di Crotone di un organo artistico altamente qualificato.

E' formata stabilmente da 14 archi, cembalo (fiati aggiunti), oltre all’esecuzione dei classici del periodo Barocco classico e Romantico scritti per complesso d’archi si dedica prevalentemente alla diffusione della musica da camera di autori Calabresi del tutto conosciuti ed alcuni dimenticati.

Giovani e valenti strumentisti Calabresi vengono inseriti nell’organico, che è formato prevalentemente da professionisti docenti dei Conservatori Calabresi, dopo una rigorosa selezione.

Si avvale della collaborazione di solisti di chiara e conosciuta fama come: il flautista Mario Ancillotti, il clavicembalista e organista Claudio Brizi; i violinisti: Bruno Pignata, Markus Placci, Laura Marzadori, Jennifer Pike, Masha Diatchenko, Paolo Tagliamento, Roberta Miseferi, Giuseppe Arnaboldi; i pianisti: Vladimir Backriov, Yoko Kikuchi, Vincenzo Cipriani, Stefano Malferrari; il trombettista: Luigi Santo; voci come: Katia Ricciarelli - Soprano, Rosa Martirano - Vocalist.

Ha accompagnato artisti come: Giancarlo Giannini, Michele Mirabella, Silvia D’Amico, Alessandro Haber, Daniele Parisi

La musica Barocca per più trombe oltre alle composizioni per due e più violini, due e più clavicembali, fa parte del repertorio dell’Orchestra.

Di particolare interesse sono stati l’esecuzione delle opere (Gran Duo Concertante) per violino, contrabbasso e orchestra di Bottesini e lo “Stabat Mater” di Pergolesi.

Ha preso parte a Rassegne e Festival importanti: Festival Barocco -“Festival d’Autunno, Arte, Musica e Danza” c/o Auditorium “A.Casalinuovo” di Catanzaro; Festival “Natura in Concerto” di Bagno di Romagna c/o Cattedrale Santa Maria Assunta; Festival Pianistico Cosentino c/o “Teatro Rendano” di Cosenza; “Premio Pitagora” di Crotone c/o Castello Carlo V, in occasione della manifestazione per Telethon presso il Teatro Apollo di Crotone.

Ha suonato in prestigiose sale come: il Teatro “F.Cilea” di Reggio Calabria, Teatro dell’Acquario di Cosenza, Sala Circolo Ufficiali di Taranto, Abbazia Forense di San Giovanni in Fiore, Santuario “Ecce Homo” di Mesoraca, Auditorium Conservatorio “F.Torrefranca” di Vibo Valentia, Auditorium Università di Catanzaro.

Molti compositori contemporanei hanno scritto per l'Orchestra brani inediti.

Brani di autori calabresi della fine dell'Ottocento, sono stati trascritti e adattati organico dell'orchestra.

La sua sede stabile è presso l'Auditorium del Liceo Musicale “Orfeo Stillo".

Direttore Stabile è il M° Fernando Romano.