Eugenio Iannelli, riconfermato alla carica di Presidente della Pro Loco di Castrovillari per il prossimo quinquennio. L’elezione è avvenuta nella sala "Carnevale" di Palazzo Varcasia, alla presenza di una folta Assemblea dei Soci dell’Ente che, è stata chiamata anche a rinnovare le cariche sociali . Il Presidente Eugenio Iannelli, nella sua relazione ha chiosato sull'operato dell'associazione e sui risultati ottenuti nell'organizzazione degli eventi sotto la sua gestione, dai 90 anni del Gruppo Folclorico della Pro Loco al 60° Carnevale di Castrovillari, dall'aver riportato Civita…nova ai fasti d'un tempo all’aver confermato grande successo per Suoni, agli importanti finanziamenti ottenuti (MIBACT e POR Calabria su tutti) e via via tanti altri eventi. Parole di ringraziamento e di elogio per l'intero staff che lo ha brillantemente accompagnato nella gestione ed organizzazione capillare di tutte le attività della Pro Loco, cosi come ha voluto ringraziare la Segretaria Rosaria Buonferrato per l’impegno e l’attaccamento ed il Direttore Artistico Gerardo Bonifati, vero motore propulsore degli eventi associativi. Dopo i ringraziamenti e gli applausi di approvazione dei presenti si è passati alle operazioni di voto, con la ricandidatura dello stesso Iannelli e la disponibilità a proseguire dei membri del C.D.A. uscenti. L'assemblea tutta avrebbe voluto rieleggere il presidente per acclamazione e per voto palese ma lo statuto prevede il passaggio obbligato dall'urna elettorale, cosi dopo la costituzione del Seggio Elettorale, presieduta dall'associato più anziano Prof. Pino Iazzolino, assistito dal segretario Pierluca Astorino e dallo scrutatore Massimo D'Ingianna, si è passati allo spoglio delle schede che inevitabilmente hanno ridato piena fiducia allo staff del Prof. Eugenio Iannelli, che per la seconda volta lo vedrà "capitano" della nave Pro Loco. Il nuovo C.D.A. come Presidente vede Eugenio Iannelli; consiglieri, Amato Giovanni, De Santo Giovanni, Baratta Giancorrado, Loricchio Fernando, Campolongo Francesco e Pierpaolo Avolio, e membri del Collegio Sindacale Ciliberti Domenico, Oliva Giuseppe ed Angelo Palmisano. Successiva tappa per la nuova giunta è stato il primo Consiglio di Amministrazione, con insediamento degli organi direttivi, che ha nominato Segretario Generale Antonio Limonti, graditissimo ritorno a Palazzo Varcasia e alla Vice Presidenza il Dott. Pierpaolo Avolio. Per il Iannelli bis è iniziato il count-down verso la prossima edizione del Carnevale 2020… la 62esima e gli stessi organizzatori sono già proiettati verso l'ennesimo evento che richiamerà moltissimi visitatori in città… garante per la buona riuscita della manifestazione è sicuramente la continuità amministrativa della Pro Loco stessa.