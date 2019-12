Si arricchisce di un nuovo e importante riconoscimento la carriera artistica dell’artista castrovillarese Anna Nigro. Nei giorni scorsi a Milano ha ricevuto il Quarto Premio al prestigioso concorso d’arte “La Signora delle Stelle”, dedicato alla memoria della grande astrofisica Margherita Hack. L’evento è stato organizzato e presentato dal curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes, con il contributo di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. A partire da Vittorio Sgarbi, figurano anche i nomi di Francesco Alberoni, di Antonino Zichichi, presidente della World Federation of Scientists e di Umberto Veronesi. E ancora, troviamo Morgan, Silvana Giacobini, don Antonio Mazzi e Amanda Lear a chiudere l’elenco di testimonianze che hanno impreziosito l’anima del concorso diviso in quattro sezioni: pittura, scultura, grafica e fotografia. “Margherita era una donna che non aveva paura. – ha commentato Salvo Nugnes in merito alla figura della straordinaria astrofisica, modello di tante donne e non solo - Noi tutti viviamo con la paura di vivere, la paura di esistere. L'arte ci aiuta molto a togliere queste ansie, le nostre pene e preoccupazioni. Per Margherita era solo sole, sole e stelle”. La premiazione e l'esposizione delle opere si sono svolte presso la storica galleria Milano Art Gallery, nel cuore della città e le opere dei premiati potranno essere ammirate fino al 10 gennaio prossimo. Grande visibilità e ritorno d’immagine, dunque per le opere dell’artista castrovillarese Anna Nigro che da diversi anni vive e lavora a Pistoia, mantenendo sempre forte il legame con la sua città natale, dove fa spesso ritorno per trascorrervi periodi di riposo ma anche di ricerca per la composizione di nuove opere. Nell’anno che sta per finire oltre ad avere partecipato a concorsi e mostre a Firenze, Spoleto, Empoli, Prato, Amsterdam, Milano, Anna ha ricevuto il Premio alla carriera al Palazzo Borghese Firenze “Maestri d’Italia”, ArtNow, il Premio “Canaletto” a Spoleto e il Premio Arti Visive CulturaIdentità, Art Now a La Spezia.