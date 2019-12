Il 2019 si chiude, all’Istituto di istruzione superiore di Cariati, con una giornata di solidarietà voluta dal Dirigente scolastico Sara Giulia Aiello. L’evento, organizzato dalla professoressa Alessandra Curcio ha coinvolto tutti gli alunni della scuola, i docenti e il personale Ata, in una raccolta fondi da destinare all’Afn, Associazione azione per famiglie nuove onlus, per progetti di sostegno a distanza in Kenya e progetti per il contenimento delle emergenze in Siria. La raccolta fondi si è conclusa giorno 19 Dicembre con un convegno, tenutosi nell’aula magna del Liceo scientifico di Cariati, in cui hanno partecipato anche Sara Felici e Laura Gagliardi in rappresentanza dell’Associazione Afn. I lavori sono stati introdotti dalla dirigente Aiello, che si è soffermata sul valore didattico dell’educazione alla solidarietà e l’importanza di trasmetterla ai giovani. A seguire il prof. Domenico Liguori ha intrattenuto la platea sul tema: “La Stella dei Magi tra scienza e religione”. Questi momenti di riflessione sono stati allietati da intermezzi musicali da parte di Giada Cosenza (chitarra), Alisey Fortino (voce) e Michela Graziano (violino).