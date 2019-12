“Con la stessa lealtà con cui ho operato, ritengo opportuno e doveroso dimettermi dall’incarico poiché, per come pare chiaramente dopo la tua conferenza stampa e l’iniziativa del Pd, le tue scelte dividono la tua strada da quella del partito a cui sono iscritta e in virtù della cui appartenenza politica, a suo tempo, ho accettato l’incarico”. E’ questo il passaggio più significativo della lettera che Angela Robbe, assessore regionale al Lavoro e al Welfare, ha inviato ieri mattina al Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, per comunicare la decisione di rimettere le deleghe e lasciare quindi l’incarico che ha assunto nell’aprile 2018.