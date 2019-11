Matera, Capitale europea della cultura 2019, ospiterà da venerdì 29 novembre a domenica primo dicembre "Il villaggio contadino di Natale", organizzato dalla Coldiretti per promuovere le produzioni a chilometri zero di Campagna Amica e sostenere i produttori locali colpiti dal maltempo. A questo grande e straordinario week end parteciperanno dalla Calabria in tantissimi, tra agricoltori, cittadini, studenti e rappresentanti istituzionali. Dalle diverse zone della Calabria, infatti, sono stati organizzati numerosi pullman che partiranno alla volta della città dei sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO. “Siamo nella fase decisiva – dichiara il direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini - e come Coldiretti Calabria saremo protagonisti, con le nostre aziende, i nostri giovani, le nostre donne, i nostri prodotti e le iniziative sociali e culturali del Villaggio Coldiretti. Presenteremo e faremo degustare – continua – in particolare tutte le nostre 18 produzioni DOP e IGP insieme ad altri prodotti tipici, con il loro racconto genuino e autentico”. #STOCOICONTADINI è - informa Coldiretti - anche una occasione per acquistare gustosi souvenir di Natale per se stessi o da regalare agli altri con il primo black Friday della tavola che apre la corsa ai regali delle feste. “E’ una grande occasione – annota Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – per ammirare la grande bellezza delle campagne italiane e per vivere il cibo, come manifestazione della cultura stessa, un linguaggio artistico in grado di permeare qualsiasi forma espressiva: visiva, letteraria, musicale”. Nel mercato contadino saranno presenti aree dedicate alla solidarietà, ci saranno i bambini con le loro famiglie e scuole nell’ Agriasilo del Villaggio e verranno offerte agli studenti laboratori ed esperienze sull’educazione alimentare e sulla sostenibilità. Verrà presentata l’offerta turistica degli Agriturismi di Campagna Amica-Terranostra Calabria a chi vorrà visitare la nostra regione e voglia avvicinarsi al turismo esperienziale. Ci saranno – prosegue Coldiretti - riflessioni pubbliche e incontri con i rappresentanti nazionali e locali delle istituzioni e della società responsabile. Si parlerà di ambiente e di sostenibilità; del ruolo dell’agroalimentare e del Made in Italy per lo sviluppo economico e sociale del Paese; dello sviluppo di filiere agroalimentari di qualità attraverso il coinvolgimento degli stessi attori del mondo agroalimentare. Si parlerà inoltre di comunità e cultura della prossimità, di salute e cultura e promozione della legalità. Focus sull’agricoltura giovane e green al Villaggio delle idee con gli imprenditori agricoli under 30 che si confronteranno su progetti di sviluppo innovativi per la crescita dei territori e del Paese. Il prossimo fine settimana quindi tutti a Matera perché ancora c’è tanto tanto altro!