“Cori d'Artista” è la nuova sfida musicale che il coro Voci di Pace, di Spezzano Albanese, si accinge ad affrontare a Salerno oggi, 23 novembre. Si tratta di una rassegna corale organizzata dall'associazione Astronomia Corale - Coro Pop di Salerno, guidata dal presidente Taisa Demarchi, già protagonista in Calabria in diversi eventi che hanno visto gemellate le due realtà corali. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale campana, si terrà presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno e lungo le vie della città con il fine di valorizzare e far avvicinare il pubblico alla musica corale. “È un momento di crescita formativa - afferma la presidente di Voci di Pace, Ivana Domanico - che dà la possibilità di coniugare il senso della musica corale con la magia che offre la città di Salerno nel periodo natalizio con le sue “Luci d'Artista”. Confrontarsi con altre realtà musicali provenienti da più parti d'Italia sarà per noi un bel momento di aggregazione”.

I concerti si svolgeranno nel Salone dei Marmi a partire dalle ore 16.30. Dopo le esibizioni all’interno del Palazzo di Città, a partire dalle ore 21.00, si prevedono le performance corali itineranti in alcuni punti della città (Piazza Portanova, Piazza Flavio Gioia, Villa Comunale) sotto la magia delle luminarie.

Assieme al coro Voci di Pace, diretto da Emanuele Armentano, ci saranno il CoroPop di Salerno, diretto dal M° Ciro Caravano; il CoroPop di Salerno Junior, diretto dal M° Lucia Sacco; il Coro Joyfull Singers di Sapri (SA), diretto dal M° Elena Spano; il Coro Entropie Armoniche di Roma, diretto dal M° Claudia Gili; il Coro Notevolmente di Roma, diretto dal M° Marco Schunnach.