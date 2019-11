Borrello: sempre più forte e autorevole il sistema delle bonifiche in Calabria. “Giuseppe Frijia, Fiore Gagliardi, Claudio Gigliotti, Giovambattista Macchione, Antonio Salvatore Mendicino per la prima sezione di contribuenza; Peppino Andricciola, Giovambattista Calvieri, Francesco Fazio, Giuseppe Giardino, Franco Rossi per la seconda; Francesco Arcuri, Bonaventura Bevilacqua, Raffaele Mangani, Manolo Arturo Giuseppe Pasini, Davide Muraca per la terza sezione. Sono questi i consorziati che comporranno il Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2019-2024, risultati eletti nelle liste della Coldiretti nelle elezioni del Consorzio di Bonifica di Lamezia. “Siamo estremamente soddisfatti – commenta Fabio Borrello Presidente Interprovinciale Coldiretti di Catanzaro-Crotone e Vibo Valenzia – per questa ulteriore conferma che rafforza il sistema delle bonifiche. I dirigenti Coldiretti eletti –prosegue – saranno particolarmente attenti alle esigenze del territorio e quindi degli agricoltori e cittadini accentuando interventi di difesa idraulica e ambientale e alla gestione della risorsa irrigua in una area molto importante dal punto di vista agricolo. Tutto il Consiglio, sarà impegnato in un dialogo con il territorio nelle sue varie componenti ed è proprio questo che che ci guiderà nell’attuazione del programma. Ringrazio per l’impegno tutta la struttura della Coldiretti e i candidati neoeletti consiglieri. Un plauso – continua – va altresì all’amministrazione consortile uscente guidata dal Presidente Francesco Arcuri e alla struttura del Consorzio ad ogni livello di responsabilità, che con dedizione e professionalità hanno assicurato che le elezioni si svolgessero nel pieno rispetto delle regole sancite dalla Legge, dallo Statuto e Regolamento elettorale”.