A Corigliano-Rossano il miglior istituto professionale della Calabria. – Convinti che il capitale umano resti tra i fattori principali del benessere economico, della coesione sociale e dello sviluppo di un territorio non possiamo che essere orgogliosi di questo importante riconoscimento con cui la Fondazione Giovanni Agnelli ha fregiato l’istituto Ettore Majorana.

Ad esprimere soddisfazione, anche a nome del Sindaco Flavio Stasi, è l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis cogliendo l’occasione per fare un plauso sia a tutti i docenti che oltre ad approfondire e diffondere la conoscenza verso le nuove generazioni devono spesso fare anche da educatori ai ragazzi che guardano al futuro e si impegnano per realizzarlo, sia al personale Ata e alla dirigente scolastica Pina De Martino per la leadership efficace ed efficiente.

La Fondazione Giovanni Agnelli è un istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali con sede a Torino. Sostiene il valore e la centralità di un sistema pubblico d’istruzione e ne studia le tre dimensioni fondamentali e non separabili: la sua equità, in termini di sostanziale diritto allo studio per tutti, la sua efficacia, in termini di qualità degli apprendimenti, e la sua efficienza, in termini di migliore impiego possibile delle risorse umane e finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.