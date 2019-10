SIBARI – “La Regione Calabria si trova a un punto di svolta. Il prossimo Governo ha un’opportunità unica, ovvero “scrivere” il Por 2021 – 2027, occasione irripetibile, sulla base delle proprie linee di indirizzo. In tal senso il programma sui trasporti ricopre una delle “attenzioni” prioritarie perché la Calabria possa muovere le mosse da un sistema oggi ancorato su vecchi e datati stereotipi”

È quanto dichiarano il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani e Marco Carmine Foti, referente calabrese del Dipartimento “Infrastrutture e Trasporti” del partito.

“Il nostro pensiero prevede una Calabria Accessibile, Intermodale, Smart, Sostenibile e Veloce. Calabria Accessibile, ovvero disporre di servizi di mobilità efficaci, efficienti e soprattutto rispondenti alle esigenze dei residenti verso i poli urbani e metropolitani”.

In questa ottica il partito nei giorni scorsi ha presentato a Sibari il piano di trasporti integrato per una Calabria moderna che – ha rimarcato poi Ernesto Rapani – sarà inserito nel programma elettorale del candidato alla Presidenza della Regione. A Sibari perché rappresenta la cerniera naturale di collegamento tra la Basilicata e la Puglia, la Calabria jonica fino a Reggio, attraverso la Ss 534, con l'autostrada e la fascia tirrenica. Immaginiamo – ha evidenziato ancora il coordinatore regionale di Fdi – una stazione centrale quale polo di smistamento della rete ferrata elettrificata con alta velocità fino a Bari, una metropolitana di superficie fino a Reggio aeroporto passando da Crotone aeroporto e un'altra verso il Tirreno con collegamenti per la zona universitaria per i pendolari, a sud verso aeroporto di Lamezia, a nord con l'alta velocità verso la capitale; una collaborazione – ha terminato Rapani – con l'autorità portuale dello Jonio con collegamenti verso i Balcani e la parte superiore del Mediterraneo attraverso Taranto; la realizzazione del III megalotto quale direttrice Taranto - A2”.