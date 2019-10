E’ previsto per oggi, lunedì 28 ottobre, alle ore 10 un altro evento della parrocchia “San Giovanni Battista”. Si tratta della cerimonia di intitolazione di una strada comunale, situata nella zona sottoferrovia della popolosa frazione Mirto, a don Pino Puglisi, sacerdote, martire e vittima della mafia. Un’azione programmata in sinergia con il Comune di Crosia. Per l’occasione, dalla Campania, giungerà nella cittadina ionica don Luigi Merola, il prete antimafia. Nella comunità cresce l’attesa per il suo arrivo e per ascoltare le sue parole. L’iniziativa, pianificata con cura dal dinamico parroco, don Giuseppe Ruffo, sarà suddivisa in tre momenti: dapprima “In cammino con gli Amici di Dio”, momento di interazione e confronto nella chiesa parrocchiale. All’evento, coordinato dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, prenderà parte una rappresentanza delle scuole locali. Dopo i saluti del sindaco di Crosia, Antonio Russo, dei dirigenti scolastici Rachele Anna Donnici, Sara Giulia Aiello e Maria Antonietta Salvati, si proseguirà con l’atteso intervento di don Luigi Merola, presidente della Fondazione “A voce d’è creature”. Il compito di concludere questa prima fase toccherà a don Giuseppe Ruffo, nella duplice veste di parroco della parrocchia organizzatrice e vicario foraneo della vicaria di Longobucco. La seconda parte della manifestazione sarà caratterizzata da una marcia della legalità “Il passo del giusto”. Si partirà dalla chiesa “San Giovanni Battista”, quindi, Via del Sole, Viale Kennedy, per giungere nella neo Via padre Pino Puglisi. La terza e ultima fase della giornata verrà contraddistinta dall’inaugurazione e benedizione della nuova Via a padre Pino Puglisi.