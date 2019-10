Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Crosia, Rachele Anna Donnici, ha incontrato le parti sociali che operano all’interno del territorio comunale. Partecipazione attiva di rappresentanti delle varie istituzioni, di associazioni culturali, sociali, sportive, forze dell’ordine e liberi professionisti. Un momento di interazione e confronto con chi vive e lavora quotidianamente nella cittadina ionica allo scopo di conoscere le esigenze della realtà territoriale e soprattutto le proposte che giungono dall’esterno della scuola. Un’azione mirata a pianificare il prossimo Ptof, Piano triennale dell’offerta formativa, della stessa istituzione scolastica della cittadina ionica. Un’iniziativa pragmatica, senza orpelli di alcun genere, ma utile per operare e strutturare il Piano reso obbligatorio dalla famosa Legge 107/2015. Dopo l’intervento introduttivo della dirigente Donnici, durante il quale ha messo in risalto le motivazione dell’incontro, chiedendo ai presenti eventuali idee progettuali da inserire nel Ptof, sono intervenuti vari ospiti. La stessa dottoressa Donnici ha fatto notare che alcune proposte sono giunte dall’Amministrazione comunale, come la realizzazione di un progetto di igiene orale e prevenzione dentale; un altro finalizzato alla ricerca e alla riqualificazione del centro storico, mentre la scuola, di suo, effettuerà iniziative sull’inclusione, altre di continuità fra l’infanzia e la primaria e progetti sulla pet therapy. La professoressa Mirella Pacifico, nella duplice veste di presidente dell’Uciim della sezione Mirto - Rossano e di direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Rossano Cariati, ha sottolineato l’opportunità di realizzare varie attività insieme alla scuola di Mirto Crosia, fra cui un evento in occasione dei 40 anni di vita della sezione locale dell’Uciim e varie iniziative con l’ufficio diocesano Scuola. L’agente Gabriella Libero ha riproposto, per conto dell’ufficio di Polizia locale, guidato dal responsabile Antonio Beraldi, un’attività rivolta ai bambini della primaria, mirata alla sicurezza stradale, il vicecomandante dei Carabinieri di Mirto Crosia, il maresciallo Dario Iurlaro, ha parlato della possibilità di strutturare attività sulla legalità, come programmato da un’intesa fra il Miur e l’Arma dei Carabinieri. Lo stesso militare ha evidenziato la possibilità di creare anche incontri laboratoriali con i ragazzi. Davide Caruso, componente dell’Associazione Mk, ha esposto un’azione di natura sostenibile con una giornata ecologica insieme agli alunni. Il sociologo e giornalista Antonio Iapichino, referente per la Calabria della Società italiana di sociologia, ha esternato la propria disponibilità a collaborare con la scuola allo scopo di pianificare azioni ad hoc per la crescita formativa degli studenti. Al contempo, ha evidenziato che è stata avviata la progettazione della sesta edizione della rassegna interprovinciale di sensibilizzazione e formazione alla lettura “Il libro…mio amico”, auspicando nella consueta partecipazione attiva della scuola crosimirtese.