Ancora un’azione di sensibilizzazione da parte del Circolo Legambiente Nicà di Scala Coeli. Stavolta, in sinergia con l'Associazione “Gli amici del cuore” di Cariati, ha realizzato , presso la sala della Lega Navale di Cariati, un convegno dal titolo “L'ambiente che ci sta....a cuore”. Iniziativa pianificata nell’ambito della Giornata mondiale del cuore. Hanno preso parte il cardiologo Nicola Cosentino che ha relazionato su “tradizione e salute: la dieta mediterranea”, Cataldo Mino' Presidente del Flag borghi marinari dello Jonio, che ha relazionato su “il Flag per la salvaguardia del mare”. Sono intervenuti, anche la Presidente de “Gli amici del cuore”, Diamantina Ricciardelli e il Presidente del circolo Legambiente “Nicà”, Nicola Abruzzese che, dopo i saluti di rito ha invitato tutte le associazioni del territorio a costituire un Forum delle associazioni per la salvaguardia del territorio. Il convegno è stato coordinato da Savina Sicilia, vicepresidente del circolo Legambiente Nicà. Diversi sono stati gli interventi dei presenti, in un clima di dialogo e di forte interesse nei confronti delle problematiche ambientali emergenti e di salute a esse correlate. “Questa presa di coscienza e la voglia di cambiamento che ormai è forte nei cittadini del territorio – hanno commentato i referenti del circolo Legambiente - ci fa ben sperare, per noi tutti, per l'ambiente ma in modo particolare per le generazioni future. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte nessuno escluso, in un clima di collaborazione e di coesione”.