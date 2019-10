“Non ci resta che vincere”, “Nelle tue mani”, “Green Book”, “Gli invisibili”, “Il Campione”, “Conta su di me”, “Boy Erased”. Questi i sette film che vedranno, al Cinema Citrigno di Cosenza, durante l’anno scolastico, gli studenti dei 30 istituti cosentini e dell’hinterland che parteciperanno al progetto “La Scuola a Cinema”. Un’iniziativa promossa dalla Società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agis Scuola Nazionale.

Una manifestazione giunta alla XXI edizione. Presentata nella sede di Confindustria – Cosenza il cartellone e le altre iniziative collaterali nate da questo progetto. Tra queste la VII edizione di “Premio Salvatore Branda- Cinema e Creatività”. Hanno illustrato le iniziative: Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza; Rosario Branda, Direttore di Confindustria Cosenza e Segretario Delegazione Calabra AGIS, il presidente dell’associazione Anec-Calabria, Giuseppe Citrigno e il responsabile Agis Scuola Calabria, Giovanni Guagliardi e la responsabile del progetto Giuliana Lanzillotta

Un incontro a cui hanno partecipato i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti cosentini che aderiscono alla manifestazione.

“La Scuola a Cinema” è un progetto promosso dalla società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agiscuola. Un’iniziativa che coinvolge più di duemila studenti di 30 istituti scolastici di Cosenza. Il cinema può diventare un utile strumento didattico per inediti percorsi interdisciplinari. Un linguaggio che offre ai ragazzi efficaci strumenti per la loro formazione, questo l’obiettivo de “La Scuola a Cinema” giunta, oramai, alla XXI edizione.

In programma, pellicole di successo legate al mondo dei giovani di ultima uscita, selezionate dalla commissione dell’Agiscuola nazionale in collaborazione con alcuni docenti dell’Università La Sapienza di Roma. Le pellicole proposte, dunque, sono quelle che nell’ultima stagione hanno saputo avvicinarsi al mondo giovanile trattando argomenti interessanti e d’attualità. 7 film che affrontano, soprattutto, il fil rouge dei pregiudizi e i problemi con cui le nuove generazioni si confrontano quotidianamente: la legalità; la diversità; il bullismo; il recupero della memoria storica, l'importanza della scuola e il sano valore dello sport.

Inoltre, il progetto intende educare i giovani alla visione del film in sala combattendo così il fenomeno della pirateria audiovisiva. Il cinema può essere un utile strumento per instaurare un dialogo con i ragazzi e fornire loro strumenti utili per la loro formazione, questo l’obiettivo della rassegna. Un progetto, dunque, che l’Agiscuola nazionale ha indicato come una delle attività più importanti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della pirateria digitale.

A dare il benvenuto il padrone di casa il Presidente di Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli:”Si tratta di un progetto storicizzato di altissimo valore- afferma Amarelli- il cinema è una forma di cultura ma è anche impresa e occupazione. E' fondamentale educare i giovani alla visione del buon cinema. Inoltre, i temi trattati sono di tutti di grande attualità sono certo che serviranno a stimolare i nostri ragazzi a riflettere sulla realtà che li circonda”.

“Siamo lieti di aver raggiunto il traguardo dei ventun'anni di attività – afferma il Presidente Anec Calabria, Giuseppe Citrigno – Unico progetto autofinanziato in Italia, che mira a promuovere il cinema nelle giovani generazioni – e aggiunge – abbiamo inglobato in questi anni altre iniziative grazie all'attenzione dell'Agiscuola nazionale. Come il David Giovani e il Premio Branda-Cinema e Creatività, ”.

Inoltre, è stata presentata la VII edizione del Premio “Cinema e Creatività- Premio Salvatore Branda”. Un progetto nato dalla rassegna “La scuola a cinema” ideato dalla Società CGC e promosso da Confindustria Cosenza sezione Agis /Anec Calabria.

Un'iniziativa a cui aderiranno, durante l'anno scolastico, gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie superiori della provincia di Cosenza. I ragazzi che parteciperanno, durante l'anno scolastico, visioneranno, nella sala del Cinema Citrigno di Cosenza, il film di Leonardo D'Agostini “Il campione”.

“Il film che proponiamo quest'anno ha diversi livelli di lettura. L'importanza dello studio, il rapporto insegnante allievo, la superficialità dello star sistem – spiega il direttore Branda – Grazie al cinema tentiamo di veicolare messaggi importanti ai nostri giovani. In questi anni l'interesse dei ragazzi è cresciuto partecipando al premio. Tentiamo di comunicare l'importanza di mettersi in gioco, di essere curiosi e di portare avanti le proprie idee. E ogni anno, devo dire, i ragazzi ci sorprendono con degli elaborati di notevole valore”.

A presentare il Premio David Giovani, il responsabile Agis Scuola Calabria Giovanni Guagliardi: “Torna anche quest'anno – afferma Guagliardi- il consueto appuntamento con il progetto dell'Agiscuola nazionale, Giuria “David Giovani”. Rivolto agli studenti delle scuole superiori che abbiano compiuto il 18° anno di età. Selezionati nelle scuole che aderiscono all’iniziativa, dalle delegazioni regionali dell’Agiscuola, gli studenti hanno la possibilità di partecipare al Premio David Giovani in duplice funzione. Anzitutto come giurati, chiamati a visionare i film italiani scelti dall’Ente David di Donatello e a votarne il migliore e, successivamente alle operazioni di voto, come partecipanti al contestuale concorso tramite la recensione di uno dei film visionati. I vincitori di ogni regione, scelti da un’apposita commissione composta da Agiscuola, hanno la possibilità di partecipare, in qualità di giurati, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per l’assegnazione del “Leoncino d’oro – Agiscuola per il cinema”.