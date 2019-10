di LETIZIA GUAGLIARDI - Questo Manifesto è stato creato all’interno del progetto Sharper – Notte europea dei ricercatori e sarà il documento ufficiale di Trieste Città europea della scienza 2020.

Io – con il libro di cui sono coautrice insieme a Francesco Carannante “Sulla linea… la mia vita dietro le sbarre” (Ferrari editore) ho partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori dell’Unical (Università degli studi della Calabria) e siccome reputo fondamentali tutti i suoi 10 punti, mi sembra utile condividerli con te che stai leggendo questo post.

Io lavoro con le parole e loro lavorano con me – mentre insegno, educo, scrivo, condivido. So quali fanno male, feriscono e imprigionano una persona già debole e, nello stesso tempo, conosco quelle che incoraggiano, quelle che fanno sorridere e sperare e anche quelle che possono dare forza a una persona stanca. Ho imparato a discernere le parole che sono come l’olio bollente da quelle che, al contrario, sono come un balsamo.

Quando scrivo o parlo sto attenta a scegliere quelle giuste – per me perché sono il mio biglietto da visita – e per gli altri, perché voglio il loro bene.

Vorrei che questo Manifesto facesse gli stessi giri veloci e capillari che fanno le fake news, che ricevesse milioni di Like e milioni di condivisioni seguite, subito dopo, da milioni di messe in pratica di tutti i suoi dieci principi

Ritornando alla magnifica mattinata all’Unical, ho visto cosa succede quando si attua la condivisione, in questo caso fra scienza e cittadini, nel mio caso fra lettura e lettori: una meravigliosa e utile sinergia di talenti, idee, progetti e visioni.

Con le parole giuste, con senso di responsabilità, con leggerezza (che non significa superficialità) e con eleganza (che significa senza insulti, senza volgarità nè aggressività). Merce rara, oggigiorno, ma non introvabile.