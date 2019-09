Il Settembre Rendese continua a registrare il gradimento del pubblico. Migliaia di presenze, nel weekend appena passato, per il cartellone che ha invaso i vicoli del centro storico. Un vero e proprio teatro a cielo aperto, l'antico borgo. Un grande successo, dunque, per un un fitto programma di concerti, spettacoli, tanta enogastronomia e cooking show.

Ad ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende. Co-finanziato dalla Regione Calabria con "Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria - Annualità 2017”. Cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo.

Un cartellone apprezzato dal pubblico, migliaia di presenze nel week and nel borgo antico. Il festival degli arstisti di strada e l'enogastronomia di qualità con “Degustando Rende- Quando la cucina è spettacolo” giunta ormai alla 2° edizione. Veri e propri showcooking a cura della “Maccaroni Chef Academy” del giovane manager Corrado Rossi. In programma laboratori di cucina tradizionale e showcooking con un tocco d’innovazione. E poi, gli spettacoli teatrali in Piazza Costantinopoli. In scena: la favola teatrale “Il piccolo Principe” a cura dello storico Centro Rat; la rivisitazione briosa del musical “Mamma mia” dell'Asd Juliard. E nella terza giornata, la favola “Nel castello dei maghi danzanti” di Grazia Fasanella e il divertente teatro-canzone di Scena Verticale“Va pensiero che io ti copro le spalle”. Scritto da Giuseppe Vincenzi di e con Dario De Luca.

Fiore all'occhiello la sezione concerti, coin i tributi alla musica autoriale. L'esordio affidato a Bungaro. Cantautore elegante e un artigiano della musica. Definito “l’autore delle donne”: molte delle sue canzoni sono state portate al successo da alcune delle voci femminili più importanti del panorama musicale italiano e internazionale. Un suggestivo concerto che ha ripercorso i suoi brani più amati dell'artista.

Sabato sera, il concerto una grande interprete Antonella Ruggiero. Un concerto che ha ripercorso i brani più amati di una Signora della musica italiana. una delle voci più versatili del panorama italiano. Il suo nome ha raccontato e seguito l’evoluzione dei costumi e del gusto del grande pubblico.Prima con i Matia Bazar, poi con una carriera solista intensa e di successo. Il pop che ha reso famosa la voce di Antonella Ruggiero, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in un concerto che presenta tutti i suoi più grandi successi, da Vacanze romane, a Per un'ora d'amore a Ti sento al più recenteEchi d’infinito, riproponendo in chiave nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Ieri sera, il gran finale, affidato al raffinato swing di Giorgio Conte. Autore di numerosi interpreti, come Mia Martini, l'Equipe 84, Rosanna Fratello e Gipo Farassino. Le parole sono, per lui, non solo “ferri del mestiere” di chansonnier ma anche, se non soprattutto, “strumenti” di quella ispirata giocosità che lo ha fatto definire dalla stampa“umorista che sa commuovere ed intellettuale che strizza l’occhio alle persone comuni”. Un artista capace di coinvolgere pienamente il pubblico dei suoi spettacoli. In scaletta i suoi brani più intensi: “La mongolfiera”, “Gnegne”, “Una giornata al mare”, “Non sono Maddalena”.

Il Settembre Rendese continua! Giovedì 26 settembre, alle ore 21, la rassegna presenta un altro grande appuntamento musicale. In via Rossino, arrivamo i mitici Stadio. Un concerto che ripercorrerà i brani più importanti dello storico gruppo. In vista del 40esimo anniversario della nascita della band e a tre anni dalla vittoria di Sanremo con la canzone “Un giorno mi dirai”. Un tour antologico, che riproporrà i brani “Stadio Mobile Live”, il primo disco live degli Stadio pubblicato nel 1993.