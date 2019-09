Un vero successo la tappa del “PerunMilione tour” a Rende, ieri sera, protagonista la band più amata dell''estate Boomdabash. In migliaia per il primo grande appuntamento musicale del Settembre Rendese. Una vera e propria festa così come sono sempre apparse le performance dei Boomdabash, feeling tra i componenti della band che senza ombra di dubbio si divertono tra loro. Un concerto che ha infiammato il pubblico di Piazza del Museo del Presente di Rende. Tantissimi ragazzi ma anche famiglie per oltre due ore di live e di sano divertimento.

Ad ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende. Cofinanziato dalla Regione Calabria con ”Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria - Annualità 2017”. Cartellone curato dal direttore artistico Marco Verteramo.

A farla da padrone sono stati i successi della band salentina. Divertenti ma anche sagaci senza dimenticare riferimenti all'attualità i “Boomdabash” hanno trascinato il pubblico in una dimensione disincantata e irriverente. Un concerto dal grande impatto visivo. Scenografia imponente, schermi al plasma ma è soprattutto l'energia tutta del “Sud” che scatenano i componenti della band a entusiasmare i fan. Un grande spettacolo, dunque, che ha riconfermato il successo della stagione targata 2019 del Settembre Rendese. Un cartellone di altissima qualità che punta a coinvolgere un pubblico eterogeno e con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Una 54°edizione partecipatissima ideata dall'amministrazione comunale di Rende e fortemente voluta dal Sindaco Marcello Manna.