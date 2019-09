Stasera, domenica 15 settembre, festeggeremo con un banchetto l’arrivo del Frecciargento a Sibari. Ho avuto notizia, in questi giorni da Trenitalia, che il treno arriverà domenica sera arriverà fisicamente a Sibari tra le 20:30 e le 21 e noi lo accoglieremo insieme a tutti gli attivisti del territorio. Infatti, abbiamo protocollato tutta la documentazione per installare un banchetto che servirà da infopoint per essere anche d’aiuto a tutti quei cittadini che hanno difficoltà a reperire orari o a effettuare prenotazioni, a recepire gli orari di treni e navette che dal Pollino al Basso e all’Alto Jonio condurranno alla stazione di Sibari. O, infine, che vogliano avere delucidazioni in genere e segnalare problematiche collegate a questo importante risultato che abbiamo ottenuto in questa prima parte di Governo targata Movimento 5 Stelle. Intanto arrivano dall’estremo Nord dello Stivale altri attestati di stima per il Frecciargento che collegherà la Calabria con il Trentino Aldo-Adige.

“Grazie a questo nuovo Frecciargento – ha sottolineato l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider – l'Alto Adige e le regioni più meridionali dell'Italia saranno collegate in maniera diretta, e consentiranno di spostarsi con il treno rinunciando all'auto privata. L'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili ed eco-compatibili deve diventare sempre più il simbolo di uno stile di vita più attento alle tematiche ambientali”. Lo ringrazio pubblicamente per le sue parole perché fanno eco alle mie quando definii il Sibari-Roma-Bolzano un “treno sociale” che collegherà tutta l’Italia da nord a sud, che aiuterà lavoratori, persone con problemi di salute e studenti. Parole, le nostre, che accorciano l’Italia in un periodo in cui sembrano prevalere le divisioni sociali, in particolare tra le Regioni del Nord e del Sud. In questi giorni scriverò in qualità di senatrice all’assessore Daniel Alfreider per ringraziarlo anche ufficialmente e invitarlo ad un evento che stiamo organizzando nella Sibaritide per discutere dell’importanza dei collegamenti per la Fascia Jonica cosentina. Rosa Silvana Abate M5S Senato – Capogruppo M5S Commissione Agricoltura e Questioni Regionali