Uso sostenibile del suolo, economia circolare, qualità delle acque, dell’aria e del verde urbano, partecipazione e formazione degli amministratori locali. Sono stati, questi, i temi fondamentali per il futuro delle città rilanciati in un documento innovativo presentato dai giovani amministratori italiani ad Olbia in occasione della X Assemblea Nazionale dell’Anci Giovani.

È quanto fa sapere Marco Porcaro, assessore comunale di CASTROLIBERO e coordinatore dei giovani amministratori calabresi dell’ANCI.

È stato un confronto aperto, senza filtri – ha sottolineato – che ha visto la partecipazione di numerosissimi amministratori calabresi alla stesura e all’approvazione del manifesto dei giovani amministratori. Ascolto, confronto e decisione. I giovani amministratori locali di tutta Italia hanno lanciato una piattaforma comune che supera gli schemi partitici e guarda alla sostenibilità, all’innovazione e al primato della competenza.

Apprezzamenti per il lavoro svolto sono arrivati dal Presidente dell’Anci Antonio De Caro e dal Coordinatore Nazionale di Anci Giovani Gianluca Callipo.

La delegazione degli amministratori calabresi era la più numerosa d’Italia.

È la dimostrazione evidente di come ci sia il desiderio di investire nelle proprie competenze e confrontarsi con il resto del Paese. Siamo già al lavoro – ha concluso – per l’organizzazione dell’assemblea regionale e per offrire nuove opportunità formative ai giovani amministratori calabresi.

Porcaro ha colto l’occasione per ringraziareil presidente Callipo per il supporto e la sinergia, i componenti del coordinamento regionale di Anci Giovani, i coordinatori provinciali e tutti gli amministratori calabresi intervenuti ad Olbia.