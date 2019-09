L’evento dell’estate della città di Corigliano Rossano è sicuramente quello targato dalla pluripremiata commedia “Tutto a posto”, portata in scena dalla prestigiosa Compagnia teatrale Codex 8&9, che ormai rappresenta l’anima recitante del territorio di Corigliano Rossano. Oltre ad aver registrato un indiscutibile tutto esaurito ( oltre 3000 biglietti staccati) e molta gente rimasta a bocca asciutta, la commedia, definita comico - emozionale per le immancabili risate, ma anche per gli elevati contenuti trattati, ha confermato tutte le attese e i numerosi premi e riconoscimenti, collezionati dalla compagnia Codex 8&9, costituita dal regista, attore e anima creativa Gianpiero Garofalo e dagli altri fenomenali attori e attrici, una su tutti l’istrionica Filomena Capalbo.

ENNESIMO RICONOSCIMENTO PER LA COMMEDIA “TUTTO A POSTO”. MIGLIOR SPETTACOLO AL PREMIO LEMBO

La commedia, che su quel “Tutto a posto”, dapprima sussurrato e poi gridato a squarciagola dai vari protagonisti che si avvicendano sulla scena è dedicata alla figura carismatica e simbolica di don Pino Puglisi, che combatteva la mafia con il sorriso e per mano della stessa, ucciso nel giorno del suo compleanno.

Un intenso e profondo Gianpiero Garofalo, un’impareggiabile Filomena Capalbo e tutti i grandi attori Caterina Parrilla, Dino Mastroianni, Giuseppe di Vico, Antonio Rizzuti, Nuccia Speranza, Mariagrazia Pedace ed i giovanissimi Ilario Garofalo, Francesco Garofalo e Lorenzo Garofalo, che compongono questa insuperabile compagnia, hanno fatto in modo che “Tutto a posto” conquistasse il cuore e l’anima di una platea estasiata, che seppur sventolando ventagli e fogli alla ricerca di po’ d’aria in una serata caldissima ed afosa, non si è persa una battuta. Senza dimenticare il prezioso apporto di una scenografia accurata e perfetta ad opera di Antonio Giampetruzzi, della costumista Patrizia Denunzio e del tecnico audio e luci, Marco Romeo.

Ed è arrivato durante l’estate anche l’atteso e prestigioso Premio LEMBO a Canosa di Puglia: la commedia “Tutto a posto” vince il premio come MIGLIOR SPETTACOLO; Filomena Capalbo vince il premio COME MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA; Dino Mastroianni MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA.

Questi premi si aggiungono ai già cinque premi vinti alla rassegna organizzata dal gruppo “Palermiti Artem” di Catanzaro. La rassegna presentava un corposo cartellone formato da più di 12 compagnie giunte da diverse parti d’Italia. Oltre a vincere la rassegna come “migliore spettacolo” in assoluto, gli altri riconoscimenti sono stati: il premio “Migliore regia” assegnato a Gianpiero Garofalo che chiude il cerchio anche con il riconoscimento per le “Migliori musiche”. Caterina Parrilla, nei panni della signora Margherita conquista invece il premio di “Migliore attrice non protagonista” e poi Filomena Capalbo, alias suor Gisella, che si aggiudica il premio come “Migliore caratterista”.

Filomena Capalbo, inoltre è stata premiata nei mesi scorsi anche alla rinomata rassegna “Stefano Fait” di Bolzano come “Miglior attrice protagonista” per l’interpretazione di Lisetta Pezzalana in “Volpi e Galline”, sempre ad opera di Gianpiero Garofalo.

Intanto l’autunno è alle porte e già si scaldano i motori per una delle più importanti rassegne teatrali del territorio, quale il Concorso Sipario d’Oro - Città di Corigliano-Rossano Premio “Molino”.