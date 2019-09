di ANTONIO IAPICHINO - Quarant’anni di attività pastorale e non sentirli. Il volto gioioso e sereno, con un sorriso sempre pronto per tutti. Una stretta di mano, una pacca sulla spalla quando serve e, soprattutto, la possibilità di essere confortati nel momento in cui è necessario sentire vicino un Ministro di Dio. Sono soltanto alcuni aspetti che caratterizzano don Michele Romano, che ha celebrato i suoi primi 40 anni di sacerdozio. Don Romano è l’attuale parroco della comunità parrocchiale “San Giuseppe lavoratore” di Mandatoriccio mare. Una gran festa è stata realizzata presso la chiesa “San Nicola”, nel villaggio turistico, “Le Ginestre” della Marina di Mandatoriccio. Per l’occasione tanta gente è giunta da vari centri della Calabria. La gioia di poter condividere con don Romano questo importante momento della sua vita. Don Michele è un uomo di cultura, voglioso di approfondire sempre di più le sue conoscenze, qualificato dal bisogno di trasmettere i suoi saperi alle nuove generazioni. Nativo di Caloveto, è stato ordinato presbitero nel 1979 da mons, Antonio Cantisani. Numerosi gli incarichi pastorali assunti in questi anni. È stato parroco di San Lorenzo del Vallo dal 1979 al 1989, quindi rettore del Seminario di Rossano dall’89 al 95. A seguire, dal ’95 al 2007 parroco di Mandatoriccio centro. Dopo di che è stato parroco dal 2007 al 2017 di “San Michele Arcangelo” di Crosia, occupandosi anche della Rettoria “Madonna della Pietà” dello stesso borgo antico crosiota e dal 2012, per qualche tempo pure della neo parrocchia “San Francesco d’Assisi” della frazione Sorrenti di Crosia. Dal 2017 al 6 luglio 2019 parroco di Mandatoriccio Mare e Pietrapaola Mare. Dallo scorso 7 luglio sta guidando la sola parrocchia di Mandatoriccio Mare. Fra gli incarichi diocesani c’è da sottolineare il suo impegno come docente di Sacre Scritture presso la Scuola diocesana di teologia (dal 1978 al 2008); da tanti ani docente nelle scuole superiori statali; componente del Consiglio presbiterale della Diocesi rossanese, responsabile diocesano dell’Apostolato biblico. Autore della “Piccola guida per conoscere la Bibbia”. In occasione del suo 40° anniversario di Sacerdozio, è stata celebrata una Santa Messa, presieduta dallo stesso don Romano e concelebrata da numerosi sacerdoti, oltre che da monsignor Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi. Ad inizio di celebrazione è intervenuto anche l’Arcivescovo di Rossano Cariati, mons. Giuseppe Satriano. Non sono mancati momenti di commozione, con interventi da parte dei rappresentanti delle singole comunità parrocchiale che negli anni don Michele Romano ha avuto modo di servire come parroco. Alla cerimonia, anche i sindaci di Caloveto, Mandatoriccio, Pietrapaola e San Lorenzo del Vallo.