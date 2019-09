Stanno riscaldando i motori le auto d'epoca che saranno protagoniste della prima edizione della '100 miglia della Calabria', organizzata dall'A.R.A.C.I. - Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia – che è una fellowship del Rotary che comincia il suo cammino dall'Australia nel 1988. Il 5 settembre la bella carovana di auto d'epoca, provenienti da diverse regioni d'Italia, si mette in moto dallo Stretto per risalire fino a Cosenza, tappa conclusiva, dove ci sarà una sosta abbastanza lunga per godersi la città.

La manifestazione, patrocinata dall'Amministrazione comunale, sarà presentata nei dettagli lunedì 2 settembre alle ore 11, nella sala capitolare del Complesso di San Domenico. Parteciperanno: l'assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro; i vertici organizzativi, Pino De Munno e Emanuele Ruvio, rispettivamente Presidente e vicepresidente di '100 miglia della Calabria” Rotary Araci; Pietro Leo, Direttore dell’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, referente Rotary per la donazione degli organi. La manifestazione ha infatti quale sottotitolo “Un dono per la vita” che ne svela l'importante scopo sociale.