n tema con l’indicazione delle manifestazioni estive della città di Corigliano Rossano, “La bellezza sotto lo stesso cielo”, l’Associazione culturale Aglaia ha organizzato una notte di Poesia suggestiva e originale dal titolo “Il libro di poesie a cielo aperto” in cui ogni Poeta rappresenterà la pagina di un libro.

Unico evento in Calabria ad accogliere quasi 50 Poeti che hanno aderito e proporranno letture oltre a donare poesie al pubblico.

La presidente dell’Associazione Aglaia, la poetessa Anna Lauria, si ritiene soddisfatta per le adesioni dei Poeti sempre generosi, nonché dell’amministrazione comunale per aver accolto il progetto fra le manifestazioni d’interesse. L’evento si terrà nel chiostro S. Bernardino, centro storico – area urbana Rossano - giovedì 22 agosto alle ore 21.00 e vedrà il saluto delle Istituzioni, la conduzione della serata della poetessa insieme alla vicepresidente Aglaia, Carolina Battistiol. La serata si articolerà con declamazioni, installazioni artistiche, interventi sull’importanza della Poesia nel contesto sociale.

Grande attesa per l’irruzione del MEP, Movimento (Internazionale), per l’Emancipazione della Poesia coinvolto per l’occasione. Le melodie saranno a cura del Maestro Saverio Schettini. L’evento, patrocinato dal Comune di Corigliano Rossano, in collaborazione con la Rete Turistica, ha lo scopo di risvegliare le coscienze attraverso il messaggio della Poesia, come forma di letteratura e linguaggio capace di suscitare emozioni e sensibilizzare il pensiero contemporaneo sui mali del nostro tempo.

I poeti che hanno aderito: Amodeo giuseppe, Aquilino Piero, Aversente arturo, Belgrado Margherita, Bevacqua Rossella, Bombarola Marinella, Bruni Alfredo, Campana angela, Mamone Capria Ornella, Caramia Enzo, Collettivo Elle-Fusaro Giuseppe, Curatolo Maria, De Rose Ciccio, Felicetti Lina, Fusaro Aldo, Fusaro Luis, Gatto Angela, Greco Grazia, Iapichino Enzo, La Moglie Salvatore, Lauria Anna, Leone Giovanni, Longo Rinaldo, Lorusso Roberta, Malagrinò Isabella, Mep, Marrone Eleonora, Mulè Giovanni, Nastasi Eugenio, Palermo Anna, Petrungaro Anna, Pisarra Alessia, Proto Ida, Rimoli Clelia, Rizzo Pierluigi, Romeo Maria, Sapienza Christian Thomas, Sapienza Giorgio, Scanderberg Costantino, Servino Antonio, Stefani Aldo, Toscano Mario Pino, Visciglia Luigi, Zangaro Luigi.