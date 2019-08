Un evento dopo l’altro, dalle hit e dai protagonisti dell’estate italiana 2019 all’esplosione della musica e dei piatti identitari continua la grande ed entusiasmante festa permanente di Odissea 2000 nel venticinquesimo anniversario dell’Acquapark dei record. Che Domenica 25 agosto, dalle ore 12, ospiterà Clementino, tra i più importanti rapper campani.

Per migliaia di visitatori, giovani e famiglie, provenienti da tutti i territori e le regioni del Sud, in particolare dalla Puglia, il Ferragosto per definizione è stato quello vissuto, danzato, ascoltato e degustato a Contrada Zolfara, tra le tarantelle calabresi e le pizziche salentine della le Muse del Mediterraneo ed i Tarantella No Stop, in quel polmone verde di Corgliano-Rossano che dal 1995 ospita una delle più ricercate oasi del divertimento e del relax, da tutte le età.

E dopo il successo fatto registrare da Benji & Fede cresce l’attesa per questo nuovo appuntamento che, seguito come sempre da Kiss Kiss, ormai storica radio ufficiale di Odissea 2000, continuerà a far rimbombare l’eco magno-greca di Corigliano-Rossano, tra le tappe attese del Tarantella Summer Tour, in tutt’Italia.