Invita ad usare “gli argomenti dell’anima e della nostra terra”, in cui affondano valori e cultura a cui non dobbiamo mai abdicare. Con Roy Paci e gli Aretuska si balla e si riflette su temi di scottante attualità come l’immigrazione e il femminicidio, a cui l’Amministrazione comunale di Borgia ha dedicato una giornata di confronto la scorsa settimana, in occasione della Notte Rosa animata dal cantante Sergio Sylvestre. E il grande trombettista di Augusta dal palco allestito in piazza del Rosario. In piazza tutti insieme per celebrare l’estate a ritmo di “Toda Joia” che chiude quasi due ore di concerto, organizzato a sorpresa di Borgia con il contributo della Pro Loco e il patrocinio della Regione Calabria.

Da “Santa a Superreggae”, da “Up and down” a “Cantu sicilianu”, passando per “Malarazza” a “Grande la media noche”, “Tango mambo Jambo” e “Fiesta Total”, Roy Paci e la sua band riescono a esprimere il meglio di loro stessi sul palco, questo è il motivo per cui prediligono l’esperienza live e calcano un palco non appena ne hanno la possibilità. Uno pensa a Roy Paci e quasi inevitabilmente lo collega a “Toda joya toda beleza”, alle collaborazioni con Manu Chao e, in generale, a sonorità mediterraneo-sudamericane (non a caso il penultimo album ha come titolo “Latinista”), ma nel tour 2019 Roy e gli Aretuska aggiungono altri ingredienti come l’afrobeat rivisitato di “Makuè” oppure ancora l’Africa che sposa i fiati di certa tradizione indiana in “Revolution”. In cabina di regia lo spagnolo Dani Castelar (produttore, tra gli altri, di Paolo Nutini) che ha regalato un tocco più rock e internazionale alle fatiche di Roy Paci e della sua band.