Tutto pronto per la decima edizione della Rassegna del Folklore Internazionale. La manifestazione, finanziata dalla Camera di Commercio di Cosenza e patrocinata dall’Amministrazione comunale, voluta e organizzata dalla compagnia Calabria Citra, in collaborazione con l’altro importante evento che si svolge in questi giorni a Castrovillari, l’Estate Internazionale del Folklore, sotto l’egida del Parco Nazionale del Pollino e di altri soggetti, si arricchisce quest’anno di suoni, colori e tradizioni proposti da comitive etniche provenienti da varie parti del mondo.

L’iniziativa, calendarizzata per martedì 20 agosto, ore 21.30, area San Bernardino, istituzionalizzata dalla municipalità locale nel 2018 allo scopo di proteggerne i valori identitari e sancirne il carattere giuridico, sarà oggetto di specifica conferenza stampa che vedrà impegnati lunedì prossimo i dirigenti dell’organismo promotore, Remo Chiappetta e Luigi Stabile, il sindaco Nicolò De Bartolo, i consiglieri comunali Mario Donadio e Salvatore Siliveri, membri della Camera di Commercio.

Quattro i gruppi che allieteranno la serata. Apriranno il sipario i ragazzi argentini de “Desde el Alma” con le loro “calienti” danze e le suggestive policromie che rimandano a quella particolare estensione della cultura latina a noi tanto cara. Quindi impegneranno il proscenio i giovani del Sudafrica e subito dopo gli amici della Cecenia. Insomma un tuffo negli usi e i costumi di popoli lontani, con i quali condividiamo la medesima voglia di crescere e vivere in pace. Ovviamente non mancherà una nutrita e qualificata rappresentanza del folclore di casa nostra: i piccoli della Pro Loco di Castrovillari, e I Brianzoli di Como.

“Continuiamo a presentare spettacoli – dice Remo Chiappetta - fondati su fatti e itinerari storici che suscitano innanzitutto sentimenti di affratellamento e al contempo valorizzano le nostre origini. L’obiettivo principale di Calabria Citra resta, comunque, quello di trasformare l’incontro tra razze e genti diverse in una valida occasione di sviluppo sociale umano”.

Alle parole del presidente di Calabria Citra fa eco la dichiarazione congiunta di Nicolò De Bartolo, Mario Donadio e Salvatore Siliveri.”Continuiamo, secondo nostra consolidata prassi – affermano i tre amministratori moranesi - a sostenere ogni buon progetto portatore di interessi comuni che aspirino ad aumentare la competitività turistica del nostro borgo e si candidino a sviluppare forme di interscambi culturali utili per la nascita di una nuova e più consapevole conoscenza delle proprie radici. E in un territorio che diviene complessivamente più attrattivo, anche in virtù di quel fermento associativo che stimoliamo quotidianamente e che molte soddisfazioni sta donando negli ultimi tempi, da un contesto nel quale pubblico e privato abbiano saputo cooperare e ottimizzare le risorse e le emergenze esistenti, l’economia e la comunità, direttamente o indirettamente, non possono che trarne beneficio”.