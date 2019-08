Sono state più di 3mila le persone che hanno invaso il borgo arberesh di San Giorgio Albanese durante il concerto del cantautore calabrese Eman, in occasione della settima edizione della Festa della Musica. È un successo straordinario di pubblico quello che stanno registrando gli appuntamenti del cartellone degli appuntamenti estivi 2019.

Ad esprimere soddisfazione è il Vicesindaco e assessore alla cultura Sergio Esposito sottolineando come eventi di qualità possono essere degli attrattori turistici per tutto il territorio. Esposito coglie l’occasione per ringraziare la Regione Calabria per il contributo grazie al quale l’Amministrazione Comunale è riuscita a realizzare la proposta socio-culturale 2019.

La Festa della musica è stata organizzata da un gruppo di giovani sangiorgesi con l’obiettivo di promuovere la fruizione del paese Arberesh che, negli ultimi anni, è diventata meta di numerosi studenti Erasmus che scelgono San Giorgio per i loro progetti.

Dopo lo spettacolo dei Korabattenti, della scuola di ballo StarDance, il concerto di EMAN ha animato il borgo invaso anche da auto storiche e Fiat 500 del Club500 di Acri.