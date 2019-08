È giunta alla tredicesima edizione consecutiva. È attesa dalla gente del luogo e dei paei viciniori, oltre che dai dai turisti presenti nel basso Jonio cosentino e nella valle del Trionto . Si tratta de ‘A Remurata, Si darà il via lla nota manifestazione sabato 17 agosto, alle ore 21. Il suono di una sirena antiaerea, aprirà il sipario sul centro storico di Crosia pronto, anche quest’anno, a ospitare migliaia di visitatori, turisti e quanti in tredici anni si sono affezionati a una manifestazione diventata un vero e proprio must dell’estate calabrese. Musiche popolari, piatti tipici della memoria, artigianato locale, street art, danze e balli del folklore della Valle del Trionto. Ancora una volta ‘A Remurata, tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria, sarà pronta a stupire tutti con la magia dei suoi suoni, dei suoi colori e dei suoi sapori. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato al turismo, spettacolo e marketing territoriale e da Zoropa Produzioni di Roberto Alvaro, che è anche responsabile della direzione artistica del cartellone e con il patrocinio della Regione Calabria e dell’Unione Europea. «Anche quest’anno – ha commentato Francesco Russo, Presidente del Consiglio comunale nonché consigliere delegato al turismo, allo spettacolo e al marketing territoriale – come da tradizione de ‘A Remurata, la proposta artistica sarà annunciata solo nelle ore precedenti all’evento. Anche questo fa parte del rituale di una manifestazione che sicuramente affascina per la sua misteriosità, per i riti popolari, quasi ancestrali, delle donne crosiote che si adoperano nella preparazione dei piatti della tradizione o degli artigiani che danno sfoggio della loro arte nei vicoli del borgo. Quello che si può anticipare – ha affermato Russo – è che la tredicesima edizione sarà votata alla riscoperta autentica delle tradizioni enogastronomiche. Ecco perché quest’anno abbiamo voluto, oltre al disciplinare che regola la manifestazione, dare regole stringenti sul food e beverage così da offrire una proposta diversificata, nuova e anche, sotto certi aspetti inedita. Durante ‘A Remurata del 2019, infatti, sarà possibile degustare quasi tutti i piatti tipici della tradizione traentina, anche quelli che ormai non si conoscono più. E questo grazie ai diversi stand he saranno dislocati nei diversi quartieri del centro storico. Sarà un vero e proprio percorso del gusto che si snoderà tra le rughe, le stradine e gli angoli più nascosti del centro storico di Crosia. E tutto questo, ovviamente, sarà accompagnato da tanta buona musica popolare». Altra novità di quest’anno sarà il giorno della manifestazione. “Dal consueto 18 agosto – aggiunge Russo – quest’anno abbiamo anticipato a sabato 17 e questo per consentire a quanti chiuderanno le loro ferie proprio la domenica successiva a ferragosto di partecipare all’evento e di goderlo fino in fondo”.