Sicura come l’alba, costante come il respiro, la Notte Bianca di Trebisacce 2019 - Città d'amare giunge alla sua XIII edizione, rivoluzionando ogni schema e convenzione, per offrire a turisti e cittadini una notte all’insegna dell’entusiasmo, del divertimento, ricca di infinite sorprese e spettacoli. L’appuntamento, inserito nel cartellone degli eventi estivi Marestate 2019, come sempre tra i più attesi dell’estate calabrese, quest’anno è dedicato all’amore per la città e per il suo mare.

“Trebisacce – Città d’aMARE – Portiamo il mare in città!” è infatti il liet motiv che caratterizzerà la XIII Edizione, forte della suddivisione del corso cittadino in quattro aree che rievocheranno gli antichi e gloriosi stabilimenti e locali un tempo presenti sul litorale di Trebisacce: Le Pleiadi, La Lampara, L’incontro, e il Tre Stelle.

L’evento, organizzato dal Comune di Trebisacce e dall’Assopec (Associazione Commercianti di Trebisacce) aprirà all’insegna di un’importante partnership con il Festival Mondiale del Folklore, grazie agli spettacoli itineranti che la delegazione cinese (27 elementi) e brasiliana (30 elementi) proporranno per le strade della cittadina Bandiera Blu.

Le stesse strade ospiteranno gli stand e le vetrine viventi a cura dei commercianti di Trebisacce, con decine di modelli che racconteranno, attraverso le proprie performance, l’eccellenza qualitativa e la grande tradizione delle attività di una realtà da sempre leader in questo contesto.

Il corso di Trebisacce, vestito a festa, sarà invaso dalla musica di gruppi, solisti, dalla splendida voce di Elisabetta Fil Mama, già protagonista a The Voice e dai ritmi caraibici di Fede Massa

Non mancherà la diretta radio di uno storico partner dell’evento: Radio Arbereshe International.

Partendo da Piazza Matteotti e passeggiando fino a tutto Viale della Liberà, chi sceglierà di passare una notte all’insegna del divertimento e della bellezza, troverà mille occasioni di stupirsi, anche grazie alla piscina di 80 mq che verrà installata in Piazzetta Lutri, palcoscenico di uno spettacolo di Water Bell indimenticabile.

Non mancherà la Children Zone, uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e uno speciale concerto dei Gax Win & Friends! che suoneranno e canteranno le canzoni preferite dai bambini. E ancora: balli di gruppo, spettacoli di Fuochi caldi e freddi, trampolieri alati luminosi, artisti di strada e tanto, tanto, tanto altro per una notte che non si vorrebbe finisse mai!

Dopo aver invaso il centro di Trebisacce, alle 01.00 la Notte Bianca si trasferisce e continua sul Lungomare Bandiera Blu, con l’incredibile spettacolo, in Anfiteatro del mare, dei giochi d’acqua delle Fontane Danzanti, per la prima volta in assoluto in Calabria!

Infine, per ballare tutta la notte in riva al mare, la città di Trebisacce trasforma il suo lungomare nella più grande e suggestiva discoteca all’aperto mai immaginata con una grande sorpresa alla console: Dj Nicola Fasano, nome culto della dance italiana!

E all’alba, quando il sole sorgerà sul mare, dopo aver ballato tutta la notte, per celebrare l’edizione numero tredici, ci daremo appuntamento all’anno prossimo gustando gli oltre 1000 saporiti cornetti scaramantici di questa estate 2019!

Appuntamento, come da tradizione, al 19 agosto, dalle ore 20.00, a Trebisacce per la Notte Bianca più spettacolare, più divertente, più entusiasmante di sempre.