L’austerità in economia, interpretata ed usata come mezzo per gestire la spesa pubblica è un disastro, soprattutto per l’utenza più debole, per gli investimenti sociali e per l’uguaglianza. Non dobbiamo risparmiare sui servizi da offrire, non possiamo più arretrare, soprattutto da un territorio che negli anni è stato martoriato - Questo è stato il pensiero con il quale il Presidente Nazionale dell'Inps, Pasquale Tridico, citando Enrico Berlinguer, ha aperto il suo discorso in occasione della elevazione ufficiale della sede Inps di Corigliano-Rossano a filiale provinciale.

Un discorso che ho molto apprezzato – dichiara il Sindaco Flavio Stasi – di cui condivido il senso e la prospettiva di azione e che ritengo debba essere esteso al più presto anche ad altri Istituti e Ministeri, col fine di migliorare ed istituire altri servizi per la comunità e per il tessuto produttivo della Sibaritide, con la profonda convinzione che il nostro territorio non aspetti altro che l’occasione per poter contribuire con le proprie risorse, umane e territoriali, alla crescita generale del Paese. Dobbiamo però essere messi nelle condizioni di poterlo fare.

Ci attendiamo dunque – prosegue – altri segnali in questa direzione, dalle infrastrutture alla giustizia, passando per il ripristino totale dei fondi per i comuni fusi.

Inoltre – va avanti - è esattamente in questa stessa visione che considero ormai improrogabile ed obbligatorio intervenire ripristinando la normale viabilità sulla Strada Provinciale 188 che conduce proprio alla filiale Inps, così come è necessario realizzare numerosi interventi di mezza in sicurezza sulla rete viaria provinciale interna al nostro territorio, con arterie che collegano importanti agglomerati urbani e frazioni.