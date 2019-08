Nuova location per lo Sport Village Amantea, che ha ospitato le Finali Regionali Under21 di Beach Volley, ma i giovani beacher calabresi hanno potuto trovare la consueta e tradizionale ospitalità dello staff dell’Asd Beach&Volley Amantea, che con il suo costante lavoro organizza eventi nazionali e regionali che animano la spiaggia del litorale tirrenico.

A contendersi il titolo sulla sabbia di Amantea c’era il meglio che il panorama regionale del beach volley ha da offrire in campo giovanile. E di fatto lo spettacolo non è mancato, sui due campi si sono alternati gli atleti per tutto il corso della giornata, fino ad arrivare a semifinali e finali tiratissime e spettacolari, che alla fine hanno visto trionfare gli atleti del Team Trema con sede a Reggio Calabria.

Il titolo femminile è andato alla coppia formata da Alessia Angilletta/Giulia Creaco che in finale hanno battuto la coppia De Luca Giulia/Cernuto Arianna.

Tra i ragazzi ad avere la meglio sugli avversari è stata la coppia formata da Simone Puntorieri/Marco Vincenzo De Santis che hanno battuto Michele Ferracù/Simone Sulfaro in una sfida combattuta, che ha regalato scambi lunghi e ricchi di colpi all’ultimo respiro. Insomma, le due finali hanno letteralmente infiammato i tanti presenti che una volta di più hanno potuto ammirare lo spettacolo del beach volley e tutta la passione che questi giovani atleti mettono in ogni scambio.

Il clima di festa ha fatto da contorno a tutto l’evento, anche perché l’Asd Beach&Volley Amantea ha potuto festeggiare i buoni risultati delle coppie wild card Alessandro Camarca/Pierpaolo Tucci e Lorenzo Cortese/Mattia Camarca nel tabellone maschile; e Giada Alfano/Giulia Caruso e Verdiana Sesti/Gubinelli Alessia in quello femminile, che hanno dimostrato come il lavoro dell’associazione e del suo giovane staff sia importante anche per permettere a giovani amanteani di raggiungere buoni risultati sportivi anche nel beach volley.

Come sempre, vista l’ottima organizzazione e l’ormai decennale esperienza dei membri dell’associazione, c’è stato grande apprezzamento e soddisfazione per tutti gli aspetti dell’evento da parte della FIPAV Calabria e dal Comitato FIPAV di Cosenza che hanno supportato l’organizzazione di queste finali regionali.

Vincenzo Pugliano, promoter e motore dell’Asd Beach & Volley, al termine delle premiazioni di rito ha ringraziato tutto ed evidenziato: “Siamo un gruppo bellissimo, che ha ormai una grande esperienza, seppur costretti a far fronte a mille difficoltà e mancanze, noi andremo sempre avanti, perché questo sport è la nostra passione ed è un’opportunità per i giovani di Amantea e per la città tutta. Lavoreremo fianco a fianco con la federazione e i nostri partner, che non ci hanno mai lasciati da soli, per dare ad Amantea un grande evento la prossima estate. Vi aspettiamo allo Sport Village Amantea”.