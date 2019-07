Garantire la visibilità, l’alternanza e la valorizzazione dei giovani talenti locali; promuovere la fruizione dell’intero territorio comunale attraverso iniziative ludico-ricreative. Il Terramar Folk Festival, in programma per Sabato 3 Agosto, inaugura il calendario degli eventi socio-culturali messo a punto dall’Amministrazione Comunale anche grazie alla preziosa collaborazione e la sinergia con il mondo dell’associazionismo.

È quanto fa sapere l’assessore al turismo Vincenzo Girimonte ribadendo l’impegno e la mission dell’Esecutivo Belcastro nella promozione del patrimonio identitario della Città dell’Idroelettrico.

Terramar Folk Festival - L’evento, patrocinato dal Comune e promosso dall’associazione Terramar – Antologia di Calabria in collaborazione con l’Accademia delle tradizioni Enogastronomiche di Calabria e l’associazione Circolo Noi con Voi, si terrà in Piazza della Solidarietà e avrà inizio alle Ore 10,30 con la presentazione dell’iniziativa a cura del Presidente del sodalizio Riccardo Pariano.

Coordinati da Francesco Cirillo Gallucci che dell’evento è il direttore artistico, dopo i saluti di indirizzo del Primo Cittadino NicolaBelcastro interverranno lo scrittore Carmine Abate, il giornalista Alessandro De Virgilio, la docente Lucia Claps e lo studente Stefano Fabiano. - Seguirà, quindi, il concerto di Pierluigi Virelli, cantante e polistrumentista. Dalle ore 17 alle ore 18,30 si terranno i laboratori interattivi ed i giochi popolari a cura del Circolo Noi Con Voi. Dalle Ore 19, presentati da Antonella Pezzetta, si alterneranno sul palco di Piazza della Solidarietà i Castrum Sound, Peppa Marriti Band, Miromagnum e Santino Cardamone.

Gli altri appuntamenti. Mercoledì 7 si terrà in Piazza della Solidarietà il concerto della cover band Emma/Biagio Antonacci. Giovedì 8, nella stessa piazza di esibiranno gli Statale 107 Bis, finalisti al Sanremo Rock Festival. Ramdon Pop/Rock anni ’60, ’70, ’80, ’90 è l’evento musicale con crustolata che sarà ospitato all’Isola del Ristoro al Lago Ampollino, Venerdì 9. Sabato 10 la Pro Loco propone la Cena con delitto nella piazzetta adiacente al Comune. Lunedì 12 a Villaggio Baffa fa tappa il progetto musicale Vula Vula di Dorotea Li Causi, già vincitrice del Premio della critica al concorso Mia Martini nel 2013 e finalista nazionale di Sanremo Rock & Trend 2019. – Martedì 13 sarà la volta di Alessandro Santa Caterina aVillaggio Baffa; Mercoledì 14 Carvelli Gino Acustic in Piazza Ampollino. Aspettando Steven Tyler, promosso dall’associazione Steven Tyler, la due giorni di musica dedicata al frontman degli Aerosmith si terrà Venerdì 16 e Sabato 17 in Piazza Municipio. Domenica 18 c’è la Festa della birra allo Chalet di Villaggio Palumbo. – Martedì 20 nel piazzale Benzina di Trepidò si esibisce l’Acustic Band. Giovedì 22 e Venerdì 23 tornano i giochi popolari in piazza della Solidarietà. La Giornata del gusto è in programma per Sabato 24 a Trepidò.

A Settembre piazza della Solidarietà ospiterà Domenica 8 il Gran Galà Moda e spettacolo a cura del promoter Giuseppe Pipicelli; Sabato 14 lo spettacolo Disco Inferno e Domenica 15 le performance musicali di Carmine Scavo.