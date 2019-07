“Stiamo lavorando ad una serie di progetti, legati ad infrastrutture ed eventi, che di fatto vanno a dare corpo a quell’idea di Trebisacce – Città dello Sport che stiamo portando avanti fin dall’avvio della legislatura”.

Con questa dichiarazione programmatica d’intenti, il delegato allo Sport del Comune di Trebisacce, Mimmo Pinelli, ha annunciato che nei prossimi mesi Trebisacce legherà il proprio nome ad una serie di eventi sportivi, in continuità con quanto avvenuto nell’ultimo anno, sia sostenendo e patrocinando eventi organizzati da partner e associazioni, sia con iniziative proprie.

“La seconda edizione del Miglio Blu, il primo torneo di Karate Coppa di Trebisacce, il primo torneo calcistico Città di Trebisacce, - ha sottolineato Pinelli - sono solo alcuni degli eventi sportivi di grande importanza che hanno visto Trebisacce come palcoscenico e l’Amministrazione comunale come compagno di viaggio, capace di intercettare le esigenze di tutte le dinamiche realtà coinvolte e di mettere a disposizione il proprio know-how e le proprie strutture.

Proprio a queste realtà, a chi opera per la crescita dello sport vanno i miei più sentiti ringraziamenti e quelli dell’Amministrazione comunale.

Anche grazie a loro, Trebisacce può e deve diventar sempre più Città dello sport, aprendosi a realtà nazionali che scelgano la nostra cittadina, le nostre strutture, sempre più moderne e curate, in un’ottica che porti ad un costante sviluppo del turismo sportivo.

Siamo orgogliosi, ad esempio, che una realtà blasonata come il Parma Calcio abbia scelto proprio Trebisacce per il Camp Estivo della propria Academy, dando la possibilità a molti giovanissimi atleti del territorio di confrontarsi con preparatori di caratura nazionale.

Ma al di là di ogni iniziativa, è importante per il nostro territorio potenziare le infrastrutture a servizio dei cittadini, creando così anche degli spazi di aggregazione sociale in ambito sportivo, come il successo dell’area fitness realizzata sul lungomare di Trebisacce ha dimostrato.

Ovviamente, per portare avanti questo nostro progetto abbiamo bisogno del supporto di tutte le realtà sportive del territorio, alle quali, come Amministrazione comunale offriamo piena disponibilità nella valutazione di progetti che possano portare alla crescita di Trebisacce, dell’Alto Ionio e della Calabria”.